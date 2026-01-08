Intensifican operativos por incendios forestales en la Patagonia

Autoridades en Argentina se mantienen en alerta durante las primeras horas de este jueves a causa de los incendios forestales reportados en varios puntos de la Patagonia.

Con el objetivo de frenar el avance del fuego sobre zonas despobladas, se desplegaron cuerpos de rescate, incluidos brigadistas, medios aéreos y terrestres, así como bomberos voluntarios y fuerzas federales.

El Gobierno de Chubut mencionó que se lleva a cabo un amplio operativo que reúne cerca de 350 personas para combatir la mayor cantidad de incendios activos, así como el avión hidrante Boeing 737 FireLiner cuya capacidad oscila entre los 15,000 litros de agua.

“Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, expresó el gobernador Ignacio Torres.

Puntos de alerta por siniestro

A continuación, se muestra una lista de los puntos más afectados, donde la devastación abarca entre las 2,000 y 4,000 hectáreas:

Comarca Andina y Puerto Patriada

Parque Nacional Los Alerces

Parque Nacional Los Glaciares

Río Negro

De acuerdo con las indagatorias realizadas y compartidas por la agencia EFE, estos incendios pudieron ser provocados, luego de encontrarse con gases inflamables compatibles con acelerantes.

"El 95% de los incendios son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o de manera deliberada. No es un accidente: es un delito" detalló el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según la Agencia Federal de Emergencias, son más de 4,000 hectáreas de bosques y zonas residenciales afectadas por el fuego.

