Explosión de gas deja 5 lesionados en Paseos de Taxqueña

Una explosión por presunta acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en un inmueble ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y obligó al desalojo preventivo de habitantes de la zona.

El incidente ocurrió en un edificio habitacional localizado en el cruce de Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, donde personal de Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México y autoridades de la alcaldía Coyoacán realizaron labores de atención, evaluación y mitigación de riesgos.

Una fuerte explosión de un tanque de gas ocurrió al interior de un departamento en la Calle Cipreses y Naranjos, en Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán, #CDMX. 🔥

Servicios de emergencia ya laboran en el lugar; hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas.

¿Qué daños dejó la explosión en Paseos de Taxqueña?

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la onda expansiva provocó daños en al menos siete edificios aledaños. Tres departamentos presentan afectaciones estructurales, por lo que se mantienen bajo revisión técnica para determinar si son habitables.

Las autoridades informaron que la acumulación de gas se habría originado en uno de los departamentos del inmueble afectado, lo que generó la explosión y los daños colaterales en construcciones cercanas.

🚨💥 #ÚLTIMAHORA | Explosión por acumulación de gas en un edificio de Paseos de Taxqueña, #Coyoacán, en #CDMX.



🚑 7 personas lesionadas, atendidas por ERUM, CRUM y Cruz Roja.



🏢 Varios departamentos con daños materiales.



🚑 7 personas lesionadas, atendidas por ERUM, CRUM y Cruz Roja.

🏢 Varios departamentos con daños materiales.

👨‍🚒 Servicios de emergencia y Protección Civil siguen en…

Personas lesionadas y evacuaciones preventivas

El saldo preliminar es de cinco personas lesionadas. Tres de ellas fueron valoradas en el lugar por paramédicos del ERUM, mientras que el resto recibió atención médica conforme a los protocolos de emergencia.

Como medida preventiva, 2 mil 500 personas fueron evacuadas de aproximadamente 280 departamentos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales mientras se realizan las inspecciones estructurales correspondientes.

Operativo y afectaciones viales en la zona

Servicios de emergencia continúan trabajando en el sitio, por lo que se mantienen acordonamientos y cortes a la circulación en calles cercanas. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y permitir el paso de unidades de auxilio.

Nota en desarrollo...

