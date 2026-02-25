Dictan a 115 años de prisión a hombre por abuso de menores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 115 años y tres días de prisión en contra de José Andrés “N”, hallado culpable de múltiples delitos sexuales en perjuicio de un menor de edad.

El sentenciado fue procesado por los delitos de violación, pornografía infantil, corrupción de menores y hostigamiento sexual.

Investigación y periodo de las agresiones

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, las agresiones ocurrieron entre los años 2019 y 2021. La víctima, cuya identidad permanece protegida, tenía apenas 10 años de edad cuando iniciaron los ataques.

Uso de tecnología para extorsión

La Fiscalía demostró que José Andrés “N” no solo cometió agresiones físicas reiteradas, sino que utilizaba la tecnología como herramienta de control; el acusado videogrababa los actos para extorsionar al menor, amenazándolo con difundir el material si este se negaba.

Incluso durante el confinamiento por la pandemia de COVID 19, el agresor mantuvo su conducta a través de plataformas de mensajería, enviando contenido sexual y amenazas para obligar a la víctima a realizar actos de exhibición corporal.

Confirmación de culpabilidad y sanciones

A pesar de que la defensa del acusado apeló una sentencia previa emitida en octubre de 2023, el Ministerio Público logró confirmar la culpabilidad en esta nueva audiencia mediante más pruebas como dictámenes clínicos y psicológicos, archivos de video recuperados, respaldos de comunicaciones digitales y testimonios.

Además, el Juez impuso al sentenciado un pago superior a los 80 mil pesos por concepto de multa, así como el pago por la reparación del daño físico y psicológico causado a la víctima.

