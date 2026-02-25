Aplicará San Pedro brigadas de salud integral en estancias de DIF

Con el objetivo de priorizar la prevención y el desarrollo saludable desde la infancia, el municipio de San Pedro Garza García y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey formalizaron un convenio de colaboración estratégica.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde Mauricio Farah; la presidenta del DIF San Pedro, Elisa Cruz; y Luis Alonso Herrera, decano nacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.

En esta etapa inicial, el programa beneficiará directamente a 364 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las estancias infantiles del DIF: Luis Echeverría, San Pedro 400, Casco y Lázaro Garza Ayala.

“Como nutrióloga, estoy convencida de que la prevención salva vidas y transforma historias. Estamos convencidos de que la salud de nuestros niños y niñas es el pilar y la semilla para una sociedad más en bienestar”, dijo la presidenta del DIF.

Este marco legal establece las bases para ejecutar proyectos conjuntos enfocados en salud, educación y vinculación comunitaria.

Como primera acción derivada de este convenio, se pondrán en marcha Brigadas de Salud Integral en las estancias infantiles del DIF municipal.

En estas jornadas, especialistas efectuarán diagnósticos clínicos, evaluaciones nutricionales, revisiones odontológicas, orientación educativa para fomentar hábitos saludables.

Estas brigadas serán operadas por estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, quienes trabajarán bajo supervisión académica formal, asegurando rigor profesional en cada atención.

Por su parte, el decano Luis Alonso Herrera destacó la relevancia de este acuerdo, señalando que es el primero de esta envergadura enfocado específicamente en el impacto social para menores.

“Estamos aquí enfocándonos en las primeras etapas de vida, pensando que la repercusión que vamos a tener en los adultos, cuando ellos lleguen a adultos, va a ser muy relevante; buscamos una población más sana en los próximos años”, puntualizó.

De acuerdo con las autoridades municipales, San Pedro refuerza su política social, apostando por la inversión en salud preventiva como motor de desarrollo humano a largo plazo.

