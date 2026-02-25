Podcast
Nuevo León

Secretaría de Salud llevará vacunas contra sarampión a escuelas

Las campañas se enfocarán en los grupos de edad desde los 6 meses de edad hasta los 12 años, que son los más vulnerables ante esta enfermedad

  • 25
  • Febrero
    2026

Con el firme compromiso de combatir el sarampión, la Secretaría de Salud a nivel federal anunció que la estrategia de vacunación se concentrará nuevamente en la vacunación dentro de las escuelas.

Esto se acordó durante una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad en Salud, en la que participó la secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, junto a representantes del IMSS e ISSSTE.

Así se hará la campaña en el estado

Teniendo en mente que la meta federal es aplicar más de 25 millones de vacunas en todo México en 10 semanas, esto significa que para Nuevo León se deben aplicar más de 985,080 dosis, las cuales serán administradas con prioridad a los grupos de edad de 6 meses hasta 12 años.

Ante esto, la dependencia exhortó a los padres de familia a que estén al pendiente de la fecha en que se llevará la campaña de vacunación a los planteles de sus hijos, con el fin de facilitar la inmunización de la población.

Una vez que se concluya con el primer grupo de riesgo, se procederá con la vacunación de los grupos de 13 a 49 años.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Nuevo León?

Durante 2026, en el estado se confirmaron 33 casos de sarampión y se detectaron 500 sospechosos, los cuales ya fueron mayormente descartados por parte de autoridades de salud. 

Estos son los síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda. Sus síntomas son fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, inflamación de ganglios, seguido de erupciones rosas que después cambian a rojo.

¿Qué hago si mi hijo tiene síntomas?

Si se presentan síntomas, se recomienda usar cubrebocas y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica.


