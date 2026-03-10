Podcast
Nuevo León
Nuevo León

Miguel Flores crea refugio para caballos víctimas de maltrato

Con esta iniciativa, Nuevo León se posiciona nuevamente en el centro de la conversación sobre la protección de la fauna

  10
  Marzo
    2026

Inspirado por el rescate de "Charlie Brown", un equino con graves lesiones tras años de explotación, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, anunció el lanzamiento de un proyecto personal: la creación de un refugio dedicado exclusivamente a la protección y rehabilitación de caballos en situación vulnerable.

El anuncio surge tras la supervisión de la salud de Tadeo, un oso negro rescatado en condiciones críticas en Galeana, consolidando una agenda de bienestar animal que busca trascender la gestión pública para convertirse en una causa de sensibilización nacional.

Una segunda oportunidad para 'Charlie Brown'

El motor de este proyecto fue el rescate de un caballo utilizado durante años para labores de carga extrema, lo que le provocó daños severos en la columna vertebral. Bautizado como Charlie Brown, el equino es el primer huésped de esta iniciativa.

“Charlie Brown, como lo bautizamos, es el primero que llega a este proyecto. Este caballo trabajó por años cargando peso y recorriendo caminos hasta que su cuerpo ya no pudo más”, declaró Flores.

Para concretar el rescate, el funcionario contó con el apoyo del activista Arturo Islas Allende, quien intervino para sensibilizar a los propietarios del animal y lograr su traslado a un espacio donde ya recibe atención médica especializada.

Hacia una conciencia nacional de bienestar animal

El funcionario estatal subrayó que el objetivo del refugio no es solo brindar atención médica y cuidados, sino fomentar un cambio cultural en torno al respeto a los animales en todo México.

“Las personas pueden cambiar si somos más sensibles y si le damos la oportunidad de hacerlo, pero mientras eso pasa, los animales necesitan atención médica, cuidado y apoyo”.

Con esta iniciativa, Nuevo León se posiciona nuevamente en el centro de la conversación sobre la protección de la fauna, buscando que casos como los de "Charlie Brown" o "Tadeo" sirvan de ejemplo para erradicar el maltrato y dignificar la vida de los animales que han sido víctimas de abandono o explotación.

Subrayó la importancia de utilizar estas historias de rescate como una herramienta de cambio social. 

El secretario manifestó su satisfacción por encabezar esta iniciativa, confiando en que el impacto del proyecto logre generar una nueva conciencia sobre el bienestar animal en todo el país.

“Yo me siento muy feliz de poder ser parte de este cambio”, concluyó Flores.


