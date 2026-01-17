Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_5890_85678254d5
Nuevo León

El Mundial más grande se vive en Guadalupe: Samuel García

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje del ex capitán del Barcelona y de la Selección de España, Carles Puyol, quien alentó a los niños a no rendirse

  • 17
  • Enero
    2026

El ambiente mundialista comenzó a sentirse en Guadalupe, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el municipio será protagonista del Mundial 2026.

El mandatario acudió a una escuela primaria para inaugurar un mural conmemorativo del Mundial y convivir con alumnos junto a leyendas nacionales e internacionales del futbol, quienes participaron en actividades deportivas y artísticas con los menores.

“Muy contentos de que se empiece a calentar el ambiente del Mundial. Lo veíamos lejano, pero ahora son 145 días para tener el Mundial más grande en la historia del futbol y el evento más grande en la historia del mundo, y va a ser aquí, en Guadalupe”, expresó Samuel García.

IMG_5908.JPG

El mural fue inaugurado en la primaria “Dr. Eleuterio González” y está inspirado en valores como el trabajo en equipo y el respeto. 

Durante la jornada, figuras como Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Busquets, Patrick Kluivert, René Higuita, Héctor Moreno, Hiram Mier, Miguel Layún, Alberto García Aspe y Jorge Campos convivieron con los estudiantes y compartieron mensajes motivacionales.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje del ex capitán del Barcelona y de la Selección de España, Carles Puyol, quien alentó a los niños a no rendirse.

IMG_5896.JPG

“Quiero animarlos a hacer deporte, sea futbol o el que sea, porque te da valores que van mucho más allá de llegar a ser profesional y que te acompañan toda la vida. A estudiar, hacer deporte y luchar por sus sueños”, dijo el exdefensor.

En el mismo sentido, el exseleccionado mexicano Alberto García Aspe agradeció la invitación y exhortó a los menores a encontrar en el deporte una herramienta para alcanzar sus metas.

“Que sigan haciendo deporte, que encuentren esa disciplina y esa constancia que los ayude a llegar a sus objetivos”, señaló.

IMG_5887.JPG

Por su parte, Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable del Comité Host City Monterrey, destacó que uno de los principales objetivos de la FIFA es dejar un legado social más allá de los estadios.

“El Mundial es una oportunidad para unir a la gente y dejar huella. Es un gusto estar aquí, en Guadalupe, la casa del estadio mundialista que albergará cuatro partidos en 2026”, afirmó.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, agradeció a las leyendas del futbol, a la FIFA y a los patrocinadores por apoyar en la remodelación del plantel y en la creación del mural, al señalar que este tipo de acciones inspiran a los niños a esforzarse y creer en sus sueños.

IMG_5843.JPG

IMG_5863.JPG

IMG_5872.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_17_at_4_17_59_PM_ad0ef3a6d6
Supervisa Samuel avances en obras del Parque del Agua
posibilidad_de_que_bts_venga_a_monterrey_samuel_garcia_c775f3f8ec
Samuel García impulsa posible concierto de BTS en Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_15_at_4_39_58_PM_2_291567c7ab
Habilitaran contraflujo en Eloy Cavazos por reparación de fuga
publicidad

Últimas Noticias

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Acuerdo_relativo_Diversidad_Biologica_e5445d90bb
Entra en vigor Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina
Decretan_catastrofe_incendio_Chile_984bc1932d
Decretan estado de catástrofe por incendios forestales en Chile
publicidad

Más Vistas

frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
deportes_brunetta_70f78e7155
Derrota ante Pumas reaviva rumores de salida de Brunetta
andre_jardine_cuando_se_va_de_america_diego_ramirez_9882427b3a
América se fractura y André Jardine podría irse pronto
publicidad
×