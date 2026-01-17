El Mundial más grande se vive en Guadalupe: Samuel García

El ambiente mundialista comenzó a sentirse en Guadalupe, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el municipio será protagonista del Mundial 2026.

El mandatario acudió a una escuela primaria para inaugurar un mural conmemorativo del Mundial y convivir con alumnos junto a leyendas nacionales e internacionales del futbol, quienes participaron en actividades deportivas y artísticas con los menores.

“Muy contentos de que se empiece a calentar el ambiente del Mundial. Lo veíamos lejano, pero ahora son 145 días para tener el Mundial más grande en la historia del futbol y el evento más grande en la historia del mundo, y va a ser aquí, en Guadalupe”, expresó Samuel García.

El mural fue inaugurado en la primaria “Dr. Eleuterio González” y está inspirado en valores como el trabajo en equipo y el respeto.

Durante la jornada, figuras como Xavi Hernández, Carles Puyol, Sergio Busquets, Patrick Kluivert, René Higuita, Héctor Moreno, Hiram Mier, Miguel Layún, Alberto García Aspe y Jorge Campos convivieron con los estudiantes y compartieron mensajes motivacionales.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje del ex capitán del Barcelona y de la Selección de España, Carles Puyol, quien alentó a los niños a no rendirse.

“Quiero animarlos a hacer deporte, sea futbol o el que sea, porque te da valores que van mucho más allá de llegar a ser profesional y que te acompañan toda la vida. A estudiar, hacer deporte y luchar por sus sueños”, dijo el exdefensor.

En el mismo sentido, el exseleccionado mexicano Alberto García Aspe agradeció la invitación y exhortó a los menores a encontrar en el deporte una herramienta para alcanzar sus metas.

“Que sigan haciendo deporte, que encuentren esa disciplina y esa constancia que los ayude a llegar a sus objetivos”, señaló.

Por su parte, Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable del Comité Host City Monterrey, destacó que uno de los principales objetivos de la FIFA es dejar un legado social más allá de los estadios.

“El Mundial es una oportunidad para unir a la gente y dejar huella. Es un gusto estar aquí, en Guadalupe, la casa del estadio mundialista que albergará cuatro partidos en 2026”, afirmó.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, agradeció a las leyendas del futbol, a la FIFA y a los patrocinadores por apoyar en la remodelación del plantel y en la creación del mural, al señalar que este tipo de acciones inspiran a los niños a esforzarse y creer en sus sueños.





Comentarios