Liberarán a presunta implicada en fraude millonario

El fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que Verónica “N”, de 23 años, será puesta en libertad en las próximas horas debido a que, hasta el momento, ya que no se han presentado denuncias formales en su contra ante el Ministerio Público.

La joven había sido detenida el pasado lunes por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la sospecha de haber participado en una serie de fraudes contra al menos 18 empresarios. El esquema de estafa involucraba relojes de alta gama valuados en aproximadamente $300 mil pesos cada uno.

A pesar de la gravedad de los señalamientos iniciales, el Fiscal Montañez aclaró que la detención también tuvo un componente de resguardo.

El funcionario señaló que existen indicios de que la joven podría haber sido víctima de un delito y utilizada por terceros para la comisión de estos ilícitos.

"La Fiscalía actuó para protegerla", precisó el Fiscal, sugiriendo que la línea de investigación apunta a que Verónica “N” pudo haber sido manipulada o coaccionada dentro de la red de fraude.

Al no existir querellas formales por parte de los afectados que sustenten su permanencia en detención, la autoridad procederá con su liberación inmediata.

No obstante, las investigaciones continúan para esclarecer el paradero de los activos y la identidad de los posibles autores intelectuales del fraude millonario que afectó al sector empresarial.

