Emite Medio Ambiente recomendaciones ante ventarrones en NL

El Gobierno de Nuevo León ha hecho un llamado a la población para que esté atenta a las condiciones de la calidad del aire debido a los fuertes vientos que persisten en el sur de Texas y han llegado al estado.

Según Armandina Valdés Cavazos, titular de la Agencia de la Calidad del Aire, estos vientos podrían generar condiciones de mala calidad del aire y calidad regular para este fin de semana largo y hasta el próximo martes.

La Secretaría de Medio Ambiente ha activado una Contingencia Ambiental y ha emitido recomendaciones para proteger la salud, como evitar actividades al aire libre, utilizar cubrebocas y permanecer informado sobre la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

“Es muy importante estar al pendiente de lo que nos espera para este fin de semana, estos vientos nos estarán generando entrada de polvo tanto del desierto de Coahuila como del sur de Texas, la calidad del aire se ve muy influida ante esto”, indicó la titular de la Agencia de la Calidad del Aire.

“Vamos a seguir al menos por los siguientes cinco días con situaciones de viento, de mucha sequedad en el ambiente y también de altas temperaturas… como les digo no es contaminación, es algo que viene de manera natural, no podemos controlarlo porque nos llega proveniente de otros lados”, agregó.

Ante la situación de posibles polvos y partículas nocivas en el aire, Armandina Valdés Cavazos, titular de la Agencia de la Calidad del Aire, pidió a la población tomar precauciones. La principal recomendación es evitar actividades al aire libre cuando se presenten estos polvos, ya que pueden causar molestias, alergias y problemas respiratorios.

Además, se solicita a la población reportar cualquier incendio al 911 y se recomienda evitar ciertas acciones que puedan agravar la situación, como no realizar fogatas, no arrojar colillas, no tirar botellas de vidrio y no quemar basura.

“Es muy importante saber que todas estas prácticas de generar incendios son un delito y quien genera un incendio está atentando contra el ambiente y contra la salud de todos nosotros, porque nos hacen un daño muy grande. Como les dije, entra tierra y la tierra es algo natural, pero el humo de un incendio sí es contaminación y eso nos causa muchos daños porque lo que se quema genera residuos o emisiones de humos son muy tóxicos. Entonces, por eso es bien importante que tomemos todas las precauciones y todas las medidas para poder evitar que se generen los incendios”, apuntó la titular de la Agencia de la Calidad del Aire.

Este viernes 14 de marzo se registraron al menos 120 incendios en varios municipios como Monterrey, Salinas Victoria, Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, Santiago, el Carmen y Apodaca, pero gracias a los esfuerzos de Protección Civil y Bomberos, pudieron calmar el fuego reportado.

Por otra parte, informó que de acuerdo a la Fiscalía se tienen 47 carpetas por delitos cometidos contra el ambiente, principalmente por incendios provocados; se tiene nueve procesados; 38 querellas principalmente en Juárez, Guadalupe y García.

Asimismo, informó que la Procuraduría del Medio Ambiente se está coordinando con las corporaciones de combate de incendios y para poder extender la cobertura, revisión y monitoreo de predios y sitios donde se registran incendios está en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad; y Agua y Drenaje.

