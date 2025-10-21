Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_21_at_9_58_57_PM_6e18f0ce89
Nuevo León

Emiten reporte de búsqueda de mujer desaparecida en San Pedro

La Fiscalía de Nuevo León activó reporte para localizar a Sylvia Marcela Leal, vista por última vez el 19 de octubre en la colonia Centro de San Pedro

  • 21
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda para dar con el paradero de Sylvia Marcela Leal Vivanco, de 52 años, quien fue reportada como desaparecida tras sufrir un episodio psiquiátrico.

De acuerdo con la información oficial, Sylvia Marcela fue vista por última vez el pasado domingo 19 de octubre de 2025 en la colonia Centro del municipio de San Pedro.

La familia de Sylvia Marcela solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizarla, luego de que fuera reportada como desaparecida tras sufrir un episodio psiquiátrico.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 9.58.57 PM.jpeg

Los familiares de la mujer expresaron que están profundamente preocupados por su estado de salud y paradero.

El Horizonte en sus redes sociales publicó este lunes la desaparición de Sylvia Marcela y los datos donde dar información a su familia sobre su paradero.

Sus familiares reiteran la importancia de cualquier pista o información, especialmente considerando el episodio de salud que sufrió Sylvia Marcela previo a su desaparición.

Cualquier persona que cuente con información que ayude a su localización puede comunicarse de inmediato al teléfono 81 19 91 07 43.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
Whats_App_Image_2025_10_21_at_8_58_50_PM_94e2cf83ca
Transformarán Las Sabinitas en Guadalupe en un área verde
fbdde749_8364_4c13_b81d_31d061d238ca_e6d9f1914c
Plantean fondo para ayudar en desastres a Protección Civil
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad
×