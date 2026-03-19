Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
atropello_moto_trailer_ramos_arizpe_bd11488468
Coahuila

Choque entre tráiler y moto en Ramos Arizpe deja un lesionado

El percance vial se registró durante la mañana de este jueves sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la empresa Ryder

  • 19
  • Marzo
    2026

Un joven de 21 años resultó lesionado tras un accidente entre un tractocamión y una motocicleta registrado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la empresa Ryder, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de emergencia, el percance ocurrió cuando el operador del tractocamión intentó realizar una maniobra de retorno sin las debidas precauciones, lo que provocó que le cortara la circulación a la motocicleta.

El conductor de la unidad ligera, identificado como Leonardo Daniel Cepeda Cisneros, presentó una posible fractura en la rodilla derecha tras el impacto.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe que acudieron al lugar brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al lesionado a la clínica 2 del IMSS en código amarillo, para su valoración médica.

El accidente se registró en los carriles con dirección de sur a norte, generando la movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

volcadura_camion_ramos_arizpe1_988ad36211
Vuelca transporte de personal con 18 pasajeros en Ramos Arizpe
TREN_59192b0559
Fallece persona tras descarrilamiento de tren en Aguascalientes
bf435638_8f76_487e_b86d_ee6367a2c1fd_6bed686423
Camión se impacta y arrolla a vendedor en Bellavista
publicidad

Últimas Noticias

trump_90948adf22
Acusa Trump ‘cobardía’ de países de la OTAN ante crisis petrolera
iran_ataca_kuwait_70e82be461
Irán ataca refinería en Kuwait y lanza misiles contra Israel
bts_RM_lesion_arirang_f8b4742f9a
Actuará RM lesionado en regreso de BTS en Seúl
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×