Ola de calor rompe récords en el suroeste de Estados Unidos

Una intensa ola de calor registrada en el suroeste de Estados Unidos durante marzo ha encendido las alertas entre especialistas, luego de alcanzar temperaturas sin precedentes para esta época del año, en un fenómeno que expertos vinculan directamente con el avance del cambio climático.

Temperaturas récord en pleno marzo

En estados como Arizona y California, los termómetros alcanzaron hasta 44.4 grados Celsius, una cifra inusual para el mes de marzo y que supera registros históricos en varias localidades. Estas condiciones extremas se concentraron en una misma región geográfica, lo que evidencia la magnitud del evento.

Especialistas señalan que, aunque el calor extremo no es nuevo en esta zona, su aparición anticipada y su intensidad actual marcan una diferencia significativa respecto a patrones climáticos del pasado.

Cambio climático detrás de los extremos

De acuerdo con un análisis del grupo científico World Weather Attribution, este tipo de fenómeno habría sido prácticamente imposible sin el calentamiento global provocado por la actividad humana.

El estudio indica que el aumento de temperatura generado por emisiones de combustibles fósiles habría añadido entre 2.6 y 4 grados Celsius adicionales al calor registrado, elevando el riesgo para la población.

“Así es como se ve el cambio climático en tiempo real: extremos que van más allá de los límites que alguna vez creímos posibles”. “Lo que antes eran eventos sin precedentes ahora son rasgos recurrentes de un mundo que se calienta”, afirmó el climatólogo Andrew Weaver, de la Universidad de Victoria.

Eventos extremos cada vez más frecuentes

Datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestran que el territorio de Estados Unidos afectado por fenómenos climáticos extremos se ha duplicado en las últimas décadas.

Además, el país registra actualmente 77 por ciento más récords de calor que en la década de 1970, lo que refleja una tendencia al alza en este tipo de eventos.

Expertos advierten que no solo aumentan las temperaturas, sino también la frecuencia de fenómenos como sequías, lluvias intensas, huracanes e incendios forestales, lo que eleva el impacto económico y social.

Riesgos crecientes para la población

Especialistas en meteorología y gestión de desastres coinciden en que estos cambios están modificando la forma en que las comunidades enfrentan el clima, ya que muchos eventos superan los rangos previstos en modelos históricos.

“Es realmente difícil siquiera seguirle el paso a lo extremos que se están volviendo nuestros extremos”. “Está cambiando nuestro riesgo, está poniendo a más personas en situaciones de peligro”. Comentó Bernadette Woods Placky, meteoróloga de Climate Central.

En este contexto, autoridades y expertos subrayan la necesidad de adaptar infraestructura, políticas públicas y sistemas de respuesta ante un escenario donde los fenómenos extremos podrían ser cada vez más comunes.

Comentarios