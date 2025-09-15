Encabeza Samuel grito a la Independencia en MacroFest

El gobierno de Nuevo León junto a los regiomontanos vivieron una noche llena de música, cultura y tradición en el corazón de Monterrey para festejar la Macro Fiesta Mexicana 2025.

En punto de las 22:00 horas, el mandatario estatal, Samuel García, encabezó el festejo con el tradicional grito de independencia e izar la bandera de México.

“Mexicanas y mexicanos, hoy decimos con orgullo que somos el mejor estado de México. Hoy decimos con orgullo que Nuevo León es primer lugar en todo, este es el legado y es la historia de nuestro estado y nuestro país, por su gente valiosa, valiente y trabajadora. Sigamos honrando a nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria”, exclamó Samuel.

🗣️🇲🇽 Samuel García, gobernador de #NuevoLeón, dio este lunes por la noche el grito de Independencia desde la explanada de Palacio de Gobierno, en el centro de #Monterrey.



Ante miles de personas que se dieron cita para disfrutar de la #MacroFiestaMexicana, García tocó la campana… pic.twitter.com/29cVFpI24K — El Horizonte (@ElHorizontemx) September 16, 2025

Junto a Grupo Duelo, Samuel García dio inicio a la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que se vivirá en el municipio de Guadalupe.

Durante el macroevento, se contó con la interpretación del ballet folclórico “Raíces”, show de drones y la presencia estelar de Grupo Duelo, Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y la ganadora del programa La Academia, Myriam Montemayor.

En el centro de Monterrey se implementó cierres viales alrededor de la Explanada de los Héroes para asegurar la integridad de los ciudadanos que acudieron al festejo.

Comentarios