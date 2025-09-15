Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_15_at_10_09_54_PM_1_4a6a42f4e7
Nuevo León

Encabeza Samuel grito a la Independencia en MacroFest

Durante el evento, se contó con la interpretación del ballet folclórico 'Raíces', show de drones y la presencia estelar de Duelo, Joss Favela y La Treviñosa

  • 15
  • Septiembre
    2025

El gobierno de Nuevo León junto a los regiomontanos vivieron una noche llena de música, cultura y tradición en el corazón de Monterrey para festejar la Macro Fiesta Mexicana 2025. 

En punto de las 22:00 horas, el mandatario estatal, Samuel García, encabezó el festejo con el tradicional grito de independencia e izar la bandera de México. 

“Mexicanas y mexicanos, hoy decimos con orgullo que somos el mejor estado de México. Hoy decimos con orgullo que Nuevo León es primer lugar en todo, este es el legado y es la historia de nuestro estado y nuestro país, por su gente valiosa, valiente y trabajadora. Sigamos honrando a nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria”, exclamó Samuel. 

Junto a Grupo Duelo, Samuel García dio inicio a la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que se vivirá en el municipio de Guadalupe. 

Durante el macroevento, se contó con la interpretación del ballet folclórico “Raíces”, show de drones y la presencia estelar de Grupo Duelo, Joss Favela, La Treviñosa Banda Regia y la ganadora del programa La Academia, Myriam Montemayor. 

En el centro de Monterrey se implementó cierres viales alrededor de la Explanada de los Héroes para asegurar la integridad de los ciudadanos que acudieron al festejo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_delta_air_lines_aeromexico_c9465563e3
Ordenan poner fin a empresa entre Delta Air Lines y Aeroméxico
finanzas_trabajo_empresarios_456260b9bd
Aumenta exigencia educativa en empresas de Nuevo León
deportes_berterame_79c0cd0812
Germán Berterame, en el Top 10 de goleadores de Rayados
publicidad

Últimas Noticias

9ee0df05_5b2d_4544_82ee_c8bd1e3b4fc0_400179ede6
UNID: celebra sus primeros 25 años formando líderes
finanzas_trabajo_empresarios_456260b9bd
Aumenta exigencia educativa en empresas de Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_15_at_11_40_21_PM_581d8f43b0
Fijarán en casi $13,000 pesos importe de transferencias bancarias
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T081729_863_cd77484eda
Crawford vence a 'Canelo' Álvarez; le arrebata títulos mundiales
publicidad
×