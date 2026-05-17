Nuevo León invita a Suecia a vivir el 'Mundial Más Norteño'

Con un video alusivo a las culturas nórdicas y nuevoleonenses, el Gobierno de Nuevo León extendió la invitación a Suecia a vivir "El Mundial Más Norteño".

A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García compartió un video en el que se muestra cómo la cultura de los vikingos junto con la norteña se unen por un mismo objetivo, la justa mundialista.

Llegando a Suecia a invitar a los suecos a vivir el Mundial Más Norteño 🇸🇪⚽️🦁 pic.twitter.com/e7wNP5CyCX — Samuel García (@samuel_garcias) May 17, 2026

Entre barcos, escudos y hachas, los nórdicos realizan una travesía para llegar hasta las tierras de Nuevo León y visitan lugares turísticos como el Paseo Santa Lucía y Parque Fundidora, así como el participar en bailes autóctonos y comer comida típica de la región.

Este video se difunde después de que el mandatario estatal diera a conocer que inició su gira por Europa, con el objetivo de consolidar a Nuevo León como una ciudad atractiva para el turismo y el desarrollo energético, siendo su primera parada Estocolmo.

Después tiene previsto visitar ciudades como Ámsterdam y París, con el fin de solidificar colaboraciones y mantener el diálogo con las selecciones de futbol que posiblemente visitarían la ciudad de Monterrey como parte del Mundial 2026.

Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

Como parte de la búsqueda de inversión, el gobernador Samuel García anunció este domingo que iniciará una gira por Europa.

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que arrancará su gira por el continente europeo después de recibir importantes inversiones.

Aquí te presentamos la nota completa: Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

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