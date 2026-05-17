Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nuevo_leon_extiende_invitacion_a_suecia_en_mundial_mas_norteno_c0b3f856c2
Nuevo León

Nuevo León invita a Suecia a vivir el 'Mundial Más Norteño'

Este video se difunde después de que el mandatario estatal diera a conocer que inició su gira por Europa, con el objetivo de atraer inversión a la entidad

  • 17
  • Mayo
    2026

Con un video alusivo a las culturas nórdicas y nuevoleonenses, el Gobierno de Nuevo León extendió la invitación a Suecia a vivir "El Mundial Más Norteño".

A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García compartió un video en el que se muestra cómo la cultura de los vikingos junto con la norteña se unen por un mismo objetivo, la justa mundialista.

Entre barcos, escudos y hachas, los nórdicos realizan una travesía para llegar hasta las tierras de Nuevo León y visitan lugares turísticos como el Paseo Santa Lucía y Parque Fundidora, así como el participar en bailes autóctonos y comer comida típica de la región.

Este video se difunde después de que el mandatario estatal diera a conocer que inició su gira por Europa, con el objetivo de consolidar a Nuevo León como una ciudad atractiva para el turismo y el desarrollo energético, siendo su primera parada Estocolmo.

Después tiene previsto visitar ciudades como Ámsterdam y París, con el fin de solidificar colaboraciones y mantener el diálogo con las selecciones de futbol que posiblemente visitarían la ciudad de Monterrey como parte del Mundial 2026.

Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

Como parte de la búsqueda de inversión, el gobernador Samuel García anunció este domingo que iniciará una gira por Europa.

A través de redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que arrancará su gira por el continente europeo después de recibir importantes inversiones.

Aquí te presentamos la nota completa: Samuel García emprende gira por Europa para atraer inversión a NL

 

 

 

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_suecia_0a5f4df55c
Samuel García consolida a NL como hub tecnológico desde Suecia
esperara_raul_cantu_tiempos_para_gubernatura_4ae2cdae54
Esperará Raúl Cantú tiempos tras ser perfilado para gubernatura
Noche_De_Museos_CDLA_2_c059565215
Museos en México crecen, pero persisten barreras culturales
publicidad

Últimas Noticias

eua_restringe_entradas_congo_uganda_sudan_sur_por_ebola_a946fb15fc
EUA restringe entrada a Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola
neymar_mundial_2026_a8acdf0dd1
Confirma Ancelotti a Neymar en convocatoria para el Mundial
elon_musk_pierde_demanda_contra_openai_05c56f040a
Elon Musk pierde demanda contra OpenAI por cambio de misión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
Whats_App_Image_2026_05_16_at_1_00_02_PM_2_9e9e027176
Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×