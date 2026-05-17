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Nuevo León

Refuerzan capacidad eléctrica en Apodaca con nuevo transformador

Con esta incorporación, se busca mejorar la continuidad del servicio y atender de mejor manera el crecimiento en la demanda de energía.

  • 17
  • Mayo
    2026

La Comisión Federal de Electricidad informó la entrada en operación de un nuevo transformador de potencia en la subestación La Silla Apodaca, ubicada en el municipio de Apodaca, con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico en la zona metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con la información dada a conocer, la obra requirió una inversión de 14 millones de pesos y permitirá aumentar en 20 MVA la capacidad de la red eléctrica, beneficiando a cerca de 18 mil usuarios del área metropolitana.

Con esta incorporación, se busca mejorar la continuidad del servicio y atender de mejor manera el crecimiento en la demanda de energía que se registra en la región.

La CFE también destacó la participación del personal de la Zona Metropolitana Oriente de la División de Distribución Golfo Norte, quienes realizaron las maniobras bajo protocolos de seguridad durante todo el proceso.


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