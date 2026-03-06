Entra Frente frío 39 a Nuevo León con viento y tormentas

La Protección Civil de Nuevo León informó que el Frente Frío 39 ingresará al norte del país durante el domingo, lo que provocará condiciones meteorológicas adversas en el estado, con presencia de lluvias, rachas de viento y descenso ligero en la temperatura.

De acuerdo con el reporte, este sistema frontal afectará gran parte del estado y posteriormente tenderá a desplazarse hacia el norte del Golfo de México, donde podría adquirir características de frente estacionario.

Prevén lluvias y tormentas eléctricas en Nuevo León

Las autoridades indicaron que el avance del sistema generará viento de componente norte con rachas moderadas a fuertes, además de lluvias fuertes a moderadas.

Asimismo, no se descarta la presencia de tormentas eléctricas durante el paso del frente frío, principalmente en diversas regiones del estado.

Pronostican lluvias desde las primeras horas del domingo

Según el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían comenzar durante las primeras horas del domingo y presentarse de manera generalizada a lo largo del día.

Las autoridades estiman acumulados de lluvia distintos según la región, de acuerdo con el comportamiento del sistema frontal.

Estimación de lluvias acumuladas por región

Protección Civil detalló el pronóstico de precipitaciones para distintas zonas de Nuevo León:

Región Norte: 30 a 40 milímetros.

30 a 40 milímetros. Región Metropolitana: 15 a 30 milímetros.

15 a 30 milímetros. Región Oriente: 20 a 30 milímetros.

20 a 30 milímetros. Región Citrícola: 10 a 20 milímetros.

10 a 20 milímetros. Región Montañosa: 10 a 20 milímetros.

10 a 20 milímetros. Región Sur: 5 a 10 milímetros.

Ante estas condiciones, Protección Civil del Estado informó que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene monitoreo permanente de la información meteorológica emitida por fuentes oficiales.

Las autoridades continuarán evaluando el comportamiento del sistema frontal y su impacto en la entidad.

