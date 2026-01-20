Entrega Samuel García 25 unidades para la Ruta 225

En un paso más hacia la modernización del transporte público, el gobernador Samuel García encabezó el arranque de 25 nuevas unidades que se integrarán a las Rutas 225 Unión-Linda Vista y 225 Rómulo-Constituyentes.

Esta entrega forma parte de la estrategia integral de movilidad del Estado, diseñada para reducir los tiempos de espera y dignificar el traslado de los ciudadanos.

Con la incorporación de estos camiones, se estima beneficiar a 200 mil usuarios de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Apodaca.

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, y Abraham Vargas, director de Metrorrey y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA). García Sepúlveda subrayó que su administración no detendrá la inversión en infraestructura y servicios básicos.

"Hoy somos primer lugar en todo, pero sigue la mejora en transporte público, en el Metro, en seguridad, mejora en el aire. Vamos a acabar siendo la trompa del tren", afirmó el gobernador.

Por su parte, Abraham Vargas Molina explicó que estas acciones no son aisladas. Además del refuerzo a la Ruta 225, se trabaja actualmente en la reestructura de la Ruta 211 York Pabellón, con el objetivo de ampliar la cobertura para los habitantes que se desplazan desde San Nicolás y Apodaca hacia el centro de Monterrey.

Beneficios clave de las nuevas unidades:

Capacidad: Mayor frecuencia de paso para atender a 200 mil personas.

Conectividad: Cobertura intermunicipal en cuatro de los municipios con mayor demanda.

Tecnología: Unidades de reciente modelo integradas al esquema de pago electrónico y reestructura del transporte.

Con esta renovación de la flota, el Gobierno del Estado indicó que busca garantizar un servicio más eficiente, accesible y cómodo, optimizando las rutas existentes sin sacrificar la cobertura en las zonas periféricas de la metrópoli.

Comentarios