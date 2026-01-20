Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_oro_dcc63f12ea
Finanzas

Alcanza el oro nuevo máximo histórico de $4,820 dólares la onza

El oro subió 1.35% tras una conferencia de Trump que avivó temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa; también avanzaron plata y platino

  • 20
  • Enero
    2026

El oro se encuentra por los cielos al cierre de la jornada de este martes.

Y es que el comportamiento de dicho metal precioso se vio impactado tras la conferencia que ofreció el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y en donde se avivó la posibilidad de que escale una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, en su intento por controlar Groenlandia.

De esta manera, el oro subió un 1.35%, cotizando a $4,820.60 la onza a las 20:27 horas del este, según reportan sitios internacionales.

Aunado a ello, la plata subió un 0.19%, hasta los $94.32 dólares la onza a las 20:33 horas.

Un minuto después, el platino subió un 0.24%, hasta los $2.461,75 dólares la onza, mientras que el paladio cotizó en $1.848,86 dólares la onza.

“En el mercado de commodities, los metales preciosos muestran ganancias generalizadas, pues persiste la demanda por activos refugio ante el conflicto entre Estados Unidos y países europeos por Groenlandia”, explicaron analistas.

Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en $60.53 dólares por barril, con un avance de 1.83 por ciento.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street en verde tras descartar uso de fuerza en Groenlandia
finanzas_empleo_f5e4965c2e
Empresas ‘grandotas’ las que más empleo generaron en NL
finanzas_turistas_f97360acdb
México 'atrapa' a turistas: alcanza cifra récord de llegada
publicidad

Últimas Noticias

atacan_vivienda_elias_moran_369810d6e8
Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T124911_725_e36783d57e
ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×