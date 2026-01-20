Alcanza el oro nuevo máximo histórico de $4,820 dólares la onza
El oro subió 1.35% tras una conferencia de Trump que avivó temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa; también avanzaron plata y platino
El oro se encuentra por los cielos al cierre de la jornada de este martes.
Y es que el comportamiento de dicho metal precioso se vio impactado tras la conferencia que ofreció el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y en donde se avivó la posibilidad de que escale una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, en su intento por controlar Groenlandia.
De esta manera, el oro subió un 1.35%, cotizando a $4,820.60 la onza a las 20:27 horas del este, según reportan sitios internacionales.
Aunado a ello, la plata subió un 0.19%, hasta los $94.32 dólares la onza a las 20:33 horas.
Un minuto después, el platino subió un 0.24%, hasta los $2.461,75 dólares la onza, mientras que el paladio cotizó en $1.848,86 dólares la onza.
“En el mercado de commodities, los metales preciosos muestran ganancias generalizadas, pues persiste la demanda por activos refugio ante el conflicto entre Estados Unidos y países europeos por Groenlandia”, explicaron analistas.
Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en $60.53 dólares por barril, con un avance de 1.83 por ciento.
