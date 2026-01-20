Llegan a EUA los internos entregados por parte de México

Los internos que son considerados de alta peligrosidad y que se encontraban en el penal federal del Atiplano, llegaron este martes a territorio estadounidense.

El arribo de los capos a suelo estadounidense se da como parte de un operativo ejecutado por el Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades de EUA.

El traslado se realizó de manera aérea, en un esquema de seguridad reforzada, con vuelos desde instalaciones federales y aterrizando en distintas ciudades de Estados Unidos.

DE acuerdo con la información oficial, esta operación se realizó conforme a los mecanismos de cooperación bilateral aún vigentes y con base en solicitudes de autoridades de EUA, quienes reclamaban a los internos por procesos penales abiertos relacionados con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos graves.

Uno de los elementos que llamó la atención durante el operativo fue el estado físico de varios de los trasladados.

Mientras que algunos son considerados de alta peligrosidad, en imágenes captadas durante el abordaje y el arribo a Estados Unidos se observa que algunos internos fueron movilizados con muletas y otros en sillas de ruedas, reflejo del deterioro físico acumulado tras años de reclusión en penales de alta seguridad.

Los vuelos se hicieron en aviones oficiales, adaptados para el transporte de personas privadas de la libertad, con compartimentos separados, vigilancia permanente y coordinación directa entre fuerzas federales mexicanas y agencias estadounidenses.

Cada avión despegó con rutas y horarios que previamente habían sido definidos, con la intención de reducir riesgos, filtraciones y garantizar la entrega de los internos a Estados Unidos.

