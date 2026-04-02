Entregan mural de trazos mundialistas 'Sueño de Niñez'

A 70 días del Mundial de Futbol 2026, el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, entregaron este jueves el tercer mural del Corredor FIFA del programa Trazos Mundialistas, titulado "Sueño de niñez" en el municipio de Guadalupe.

La obra del artista urbano local, Adrián "Asero" Rodríguez, se encuentra ubicada en el viaducto de la avenida Miguel de la Madrid, a la altura del Hospital Materno Infantil.

Acompañado de la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero, el gobernador expresó que Nuevo León se encuentra listo para recibir los próximos partidos de la justa mundialista.

"¿Qué van a ver estos 70 días?, mucha limpieza, mucho arbolado, llevamos un millón de árboles, muchos murales aquí por ejemplo, entrando a la ciudad, tenemos este bajo ponte que mi compadre te aventaste un proyectazo, está precioso. Si le siguen derecho todo Constitución, van a ver las nuevas columnas de la línea 6 y 4 también pintadas por muralistas.

Van a ver completamente pintado, pavimentado, renovado, Miguel Alemán, Constitución, Morones Prieto, Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, el Túnel, el nuevo Aeropuerto, la nueva Aduana, todas las carreteras seguras, limpias, por supuesto Colombia gratis y así vamos a estar sin parar, no hay vacaciones, nada, puro jalar 70 días, para tener el mejor mundial, la mejor sede. Esto es el nuevo Nuevo León, estamos listos y ahora va a ser una ciudad bonita, arbolada, pintada, pavimentada, lista para ser la mejor sede”, puntualizó.

Secretaría de Cultura presenta informe interinstitucional de Trazos Mundialistas

Además, la titular de la dependencia presentó el informe de avances del programa interinstitucional, donde subrayó que este proyecto conecta puntos emblemáticos desde la Caseta Guadalupe hasta el Obispado, involucrando a 18 instituciones y al municipio de Guadalupe.

“El proyecto completo van a ser 78 murales, estamos hablando de casi 11 mil metros cuadrados que se van a pintar a lo largo del estado. De esos 78 murales hay 11 que le llamamos murales monumentales, pues son murales como estos que acaban de ver. Son murales muy grandes, en este caso, por ejemplo, este mide mil 191 metros cuadrados son 31 columnas. Va a ser el más grande que de hecho vamos a tener. Y así como este es hay 11 a lo largo de la avenida Constitución”, detalló.

Señaló que, además de Constitución, habrá murales en la Línea 1 del Metro y en 17 municipios, los cuales son realizados por 44 artistas.

A través de la estética contemporánea y abstracta que caracteriza al artista Asero, el diseño plasma la trayectoria de un niño que sueña con llegar a las canchas profesionales, representar a su selección y alzar la Copa del Mundo.

En el lugar se contó con la asistencia del director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REANL); el secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio; el subsecretario de Participación y Diversidad Cultural, Alejandro Rodríguez, así como la legisladora Paola Linares y artistas urbanos.

Comentarios