Trump insinúa que Cuba sería su próximo objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que Cuba podría convertirse en el próximo objetivo de su agenda internacional, tras los recientes conflictos en Medio Oriente, y prometió un “nuevo amanecer” para la isla.

Las declaraciones fueron realizadas durante un evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, donde el mandatario abordó temas de política exterior.

En su discurso, Trump aseguró que su administración está lista para impulsar cambios en la isla, sugiriendo incluso la posibilidad de acciones más contundentes.

“Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba… vamos a ayudarles”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto al gobierno cubano como a la comunidad en el exilio.

El mandatario sostuvo que este cambio se ha postergado durante décadas y que su objetivo es responder a lo que calificó como abusos contra la población cubana.

Mensaje al exilio cubano

Trump hizo referencia directa a la comunidad cubano-estadounidense, especialmente en Miami, señalando que muchas familias han sufrido persecución y violencia bajo el sistema político de la isla.

El discurso buscó reforzar el respaldo político de este sector, clave en la política electoral estadounidense.

La idea de priorizar a Cuba en la agenda internacional no es nueva dentro de su administración.

El secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, ha sostenido que la única vía para apoyar al país caribeño es un cambio de régimen.

Las declaraciones han generado inquietud en el ámbito internacional, al sugerir un posible endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.

Analistas advierten que este tipo de mensajes podría incrementar las tensiones en la región, especialmente en un contexto global ya marcado por conflictos y disputas geopolíticas.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones del mandatario.

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