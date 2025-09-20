Cerrar X
Nuevo León

Entregan Salud NL y Fundación Alma prótesis mamarias

El evento tuvo lugar en la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (DEDICAM), en el municipio de Guadalupe

En un esfuerzo por brindar apoyo integral a las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, la Secretaría de Salud del estado, en coordinación con la Fundación Alma, realizó la entrega de prótesis externas a mujeres que se sometieron a una mastectomía.

Esta acción busca acompañar a las pacientes en su proceso de adaptación y recuperación, reforzando el compromiso de ofrecer seguimiento desde la detección, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, destacó los avances de un proyecto tan ambicioso como la Cobertura Universal Contra el Cáncer de Mama y la satisfacción de ver los resultados de la atención integral que se brinda a las beneficiarias.

“Cuando llegamos a la Secretaría nos planteamos un sueño que hoy es una realidad para ustedes y todas las mujeres que viven en Nuevo León. No las hemos defraudado y no las vamos a defraudar, hemos trabajado incansablemente por lograr una estrategia que sea no solamente de beneficio en la salud, sino una estrategia integral de intervención con el equipo multidisciplinario de atención para que todas ustedes se sientan como en casa cuando llegan a esta UNEME DEDICAM”, afirmó la funcionaria.

La entrega de estas prótesis de alta calidad fue posible gracias a la colaboración con la Fundación Alma y el financiamiento obtenido a través de la carrera Rosa Fuerte, una donación anual organizada por Farmacias Benavides.

Al evento asistieron la Dra. Rina Gitler, directora de la Fundación Alma, y Anabel Guevara Martínez, Directora de Recursos Humanos de Farmacias Benavides, quienes participaron en la entrega.

La Dra. Gitler expresó su alegría por ver materializada esta misión en Nuevo León, reconociendo el arduo trabajo realizado en favor de la salud femenina en la entidad.

Además, subrayó la importancia de continuar el camino en la prevención y atención del cáncer de mama, a través de la autoexploración y la capacitación constante del personal de salud.


