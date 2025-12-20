Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio

El Gobierno de Monterrey realizó la tarde de este sábado un operativo de ordenamiento comercial en el primer cuadro de la ciudad, que derivó en 61 decomisos de puestos ambulantes que operaban sin autorización.



La acción fue encabezada por inspectores de la Dirección de Comercio, con el apoyo de elementos de Seguridad y Protección Civil, quienes llevaron a cabo recorridos simultáneos en distintos puntos del Centro, las labores se llevaron a cabo en Avenida Juárez, entre Madero y Ocampo; Juan Ignacio Ramón, de Guerrero a Cuauhtémoc; y Padre Mier, de Zaragoza a Garibaldi.



Durante el operativo también se liberó la plaza de Colegio Civil, y de manera preventiva se retiraron puestos ilegales en los demás sectores intervenidos, en total, fueron confiscados 61 puestos junto con su mercancía, al no contar con los permisos correspondientes para la venta en la vía pública.



El secretario, César Garza Villarreal, señaló que la instrucción es mantener este tipo de operativos de forma permanente, con el objetivo principal de proteger la integridad de los peatones, así como preservar el orden y la legalidad en la actividad comercial.



El funcionario reconoció que durante esta temporada del año el comercio informal suele incrementarse de manera considerable, sin embargo, aclaró que en Monterrey no se han otorgado permisos para nuevos vendedores ambulantes.

“El alcalde Adrián de la Garza pidió mantener estos operativos porque se busca dar seguridad a los peatones y para promover la formalidad en los negocios” explicó.

Cesar Garza invitó a los comerciantes que no cuentan con ningún tipo de permiso a no realizar ningún tipo de venta, ya que correrían el riesgo de ser sancionados por autoridades del Gobierno de Monterrey.

