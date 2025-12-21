Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mariana_rodriguez_capullos_2025_eea61a98c3
Nuevo León

Jóvenes e infantes pasan la Navidad junto con Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez compartió los alimentos con los asistentes y entablo distintas conversaciones con algunos de los menores, quienes expresaron su felicidad

  • 21
  • Diciembre
    2025

Los niños, niñas y jóvenes del centro Monarcas estuvieron disfrutando con alegria el evento que fue encabezado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien convivió con los menores y recalcó el gran compromiso del Gobierno del Estado de brindarles un entorno seguro y de bienestar a quienes se encuentran bajo resguardo temporal en este centro de asistencia.


Durante la convivencia, Mariana Rodríguez compartió los alimentos con los asistentes y entablo distintas conversaciones con algunos de los menores, quienes expresaron su felicidad y agradecimiento por la realización del festejo con todos los niños del centro presentes.


Como parte de la celebración, las niñas, niños y adolescentes participaron en la tradicional posada navideña, que incluyó la ruptura de la piñata, donde por dentro contaba con una diversa cantidad de dulces para los pequeños y pequeñas que estaban participando en dicha actividad. 

En el festejo también se encontraban la Directora General del Sistema DIF Nuevo León, Gloria Ivette Bazán, como directivos, personal administrativo, de enfermería y cuidados de la institución de asistencia.

mariana-capullos-2025 .jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T093848_649_23789601e3
Peso Pluma y Kenia Os reparten juguetes en Los Ángeles
EH_CONTEXTO_2d07ad32d2
Caninos forman parte como seguridad en concierto de Bad Bunny
1f71b4eb_92c8_41de_aaaf_8af140f63acc_9f26c00c0f
Sembrando Vida suma a más de 5 mil personas en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×