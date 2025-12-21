Jóvenes e infantes pasan la Navidad junto con Mariana Rodríguez

Los niños, niñas y jóvenes del centro Monarcas estuvieron disfrutando con alegria el evento que fue encabezado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien convivió con los menores y recalcó el gran compromiso del Gobierno del Estado de brindarles un entorno seguro y de bienestar a quienes se encuentran bajo resguardo temporal en este centro de asistencia.



Durante la convivencia, Mariana Rodríguez compartió los alimentos con los asistentes y entablo distintas conversaciones con algunos de los menores, quienes expresaron su felicidad y agradecimiento por la realización del festejo con todos los niños del centro presentes.



Como parte de la celebración, las niñas, niños y adolescentes participaron en la tradicional posada navideña, que incluyó la ruptura de la piñata, donde por dentro contaba con una diversa cantidad de dulces para los pequeños y pequeñas que estaban participando en dicha actividad.

En el festejo también se encontraban la Directora General del Sistema DIF Nuevo León, Gloria Ivette Bazán, como directivos, personal administrativo, de enfermería y cuidados de la institución de asistencia.





Comentarios