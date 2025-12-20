Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estupefacientes_y_dinero_6911bf97e2
Nuevo León

Detienen a hombre con drogas y orden de aprehensión en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil observaron a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta con placas del Estado de México,

  • 20
  • Diciembre
    2025

Un hombre identificado como Luis “N” de 30 años de edad fue detenido por su presunta posesión de diversas dosis de droga y que además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de contra la salud. 

La detención se realizó durante un operativo en el cruce de las calles Pablo Luna y Orestes Pereira, cuando elementos de Fuerza Civil observaron a a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta con placas del Estado de México, las cuales coincidían con las características de un vehículo previamente identificado. 

Tras una revisión,  le aseguraron 37 bolsas que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal.

Al verificar sus datos, se confirmó que el detenido contaba con una orden de captura vigente por delitos contra la salud.

Luis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
adv_e_74fc3d9adb
Detienen a 17 armados en Montemorelos por Operativo Muralla
comercios_ilegales_direccion_comercio_d021927409
Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×