Detienen a hombre con drogas y orden de aprehensión en Monterrey

Un hombre identificado como Luis “N” de 30 años de edad fue detenido por su presunta posesión de diversas dosis de droga y que además cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de contra la salud.

La detención se realizó durante un operativo en el cruce de las calles Pablo Luna y Orestes Pereira, cuando elementos de Fuerza Civil observaron a a un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta con placas del Estado de México, las cuales coincidían con las características de un vehículo previamente identificado.

Tras una revisión, le aseguraron 37 bolsas que contenían una sustancia sólida con características similares al cristal.

Al verificar sus datos, se confirmó que el detenido contaba con una orden de captura vigente por delitos contra la salud.

Luis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

