Venezuela plantea alianza con Irán ante tensión petrolera

El mar Caribe se ha convertido nuevamente en un punto de fricción internacional tras el anuncio del Gobierno de Venezuela sobre un ofrecimiento de cooperación por parte de Irán, en medio de incautaciones de petroleros y un reforzamiento de sanciones impulsadas por EUA. El planteamiento ocurre en un escenario marcado por disputas energéticas y presiones diplomáticas.

La información fue dada a conocer por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien señaló que sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Abás Araqchí, para analizar los acontecimientos recientes vinculados al tránsito de crudo venezolano en aguas del Caribe.

Incautaciones de petroleros elevan la tensión regional

De acuerdo con la versión oficial, durante la llamada se abordaron las acciones de intercepción de buques petroleros por parte de EUA, así como el despliegue militar estadounidense en zonas marítimas cercanas a Venezuela.

Caracas sostiene que estas medidas constituyen actos de piratería y afectan la navegación comercial en aguas internacionales, al tiempo que incrementan la presión sobre su sector energético, uno de los principales motores de su economía.

Irán ofrece cooperación ante sanciones y presencia militar

Según el Gobierno venezolano, Irán expresó su solidaridad y ofreció cooperación en distintos ámbitos para enfrentar lo que calificó como terrorismo internacional y el uso de la fuerza militar para imponer sanciones.

Las autoridades no precisaron si este apoyo contempla acciones concretas en materia de seguridad marítima, energía o diplomacia, aunque indicaron que se enmarca en el acuerdo estratégico bilateral vigente.

Antecedentes por señalamientos de piratería estatal

El pasado 12 de diciembre, el Gobierno iraní calificó como piratería estatal la incautación de un petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe, acción atribuida a EUA.

Posteriormente, medios estadounidenses reportaron la intercepción de otro buque sancionado en aguas internacionales cercanas a Venezuela, lo que reforzó la percepción de un endurecimiento en la aplicación de sanciones marítimas.

Bloqueo a petroleros y advertencias desde Washington

El presidente de EUA, Donald Trump, ordenó bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados, como parte de una estrategia para aislar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

Washington acusa a la administración venezolana de encabezar el llamado Cartel de los Soles, señalamiento que Caracas rechaza y considera un argumento para justificar acciones de presión política y económica.

Sanciones a buques y la llamada flota fantasma

En este contexto, el Gobierno estadounidense incluyó recientemente a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones, por su presunta participación en la denominada flota fantasma de Irán.

Dicha flota es señalada por transportar petróleo mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones y canalizar ingresos hacia Teherán, acusaciones que han sido rechazadas por los países involucrados.

Relación Irán-Venezuela continúa creciendo

La relación entre Irán y Venezuela se ha fortalecido en los últimos años. En 2023, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi realizó una visita oficial a Caracas, donde se firmaron 25 acuerdos bilaterales en sectores como energía, minería, salud y educación.

Durante ese encuentro, ambos gobiernos fijaron como objetivo elevar el comercio bilateral de 3 mil a 10 mil millones de dólares anuales, como parte de una estrategia de cooperación frente a sanciones internacionales.

Hasta ahora, el Gobierno venezolano no ha detallado medidas concretas derivadas del nuevo ofrecimiento iraní. Se mantiene atención a los anuncios oficiales que puedan definir el rumbo de esta cooperación y su impacto en la región.

