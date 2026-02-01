Arma Monterrey 'Regia Tamaliza' con 3,500 asistentes

En una tarde marcada por la tradición y el sabor, el municipio de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, celebró la Regia Tamaliza 2026.

El evento congregó a cerca de 3 mil 500 personas en la Plaza Zaragoza, quienes se reunieron para conmemorar de forma anticipada el Día de la Candelaria.

El gran protagonista de la jornada fue, sin duda, un tamal gigante de 4.30 metros de largo por un metro de ancho. Con un peso superior a los 300 kilogramos, esta hazaña culinaria, elaborada por el equipo Grill Team con el tradicional guiso de puerco en chile colorado, fue suficiente para alimentar a más de 600 asistentes, convirtiéndose en el principal atractivo visual y gastronómico de la tarde.

Desde las 15:00 horas, el primer cuadro de la ciudad se llenó de vida con una oferta artística para todas las edades:

Los espectáculos de los Wiipayasos y Gerilumi abrieron el programa.

La música estuvo a cargo de Esencia Regia, la Gran Orquesta de Monterrey, The Pepper’s Band y el cierre festivo de Desafina2 de la Cumbia.

En representación del alcalde regio, Karina Barrón, Secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, subrayó que estas iniciativas son prioridad para la actual administración.

“Estamos muy contentos, al alcalde le encanta que las familias estén unidas y estos eventos en los domingos y como el día de hoy, pues es parte de integrar a las familias de Monterrey”, dijo Barrón.

Al evento también asistieron Ricardo De la Rocha, Director de Salud, y Marla Treviño, Directora de Vinculación.

