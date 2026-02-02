Podcast
Coahuila

El 'Triángulo' un referente gastronómico que resiste en Saltillo

Ahí se puede encontrar desde comida preparada al momento hasta productos tradicionales como pan regional, quesos, miel y el característico cabrito

  • 02
  • Febrero
    2026

Al sur de Saltillo, a un costado de la central de autobuses, se encuentra un pequeño pero emblemático espacio conocido como “el triángulo”, donde se concentran diversos puestecitos comerciales que forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

En este lugar se pueden encontrar desde comida preparada al momento hasta productos tradicionales como pan regional, quesos, miel y el característico cabrito, ofrecidos por productores locales.

¿Dónde se ubica el área comercial de la central de autobuses?

Esta zona, conocida popularmente como el área comercial de la central de autobuses, se ha convertido en un punto estratégico tanto para quienes visitan Saltillo como para quienes solo van de paso.

Viajeros aprovechan la cercanía para llevar a sus destinos los sabores de la región, mientras otros encuentran en el “triángulo” una opción accesible y auténtica para desayunar, comer o cenar platillos 100% saltillenses.

¿Por qué el “triángulo” se mantiene vigente en Saltillo?

A pesar de las distintas remodelaciones que ha experimentado la central de autobuses con el paso del tiempo, estos espacios comerciales han logrado mantenerse vigentes.

Su permanencia no solo habla de la preferencia de los clientes, sino también de su importancia como referente gastronómico y cultural en la ciudad de Saltillo, preservando tradiciones que continúan conquistando paladares locales y foráneos.


