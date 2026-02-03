Wall Street abre en mixto tras decadentes resultados trimestrales

Wall Street abrió en mixto este martes a pesar de las caídas provocadas por los resultados trimestrales obtenidos por algunas compañías debido a que no cumplen con las expectativas del mercado.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.03% hasta 49,421 unidades

: sube 0.03% hasta 49,421 unidades S&P 500 : baja 0.40% hasta 6,948 unidades

: baja 0.40% hasta 6,948 unidades Nasdaq: baja 0.87% hasta 23,389 unidades

PayPal cae hasta un 17.68%

De acuerdo con la agencia EFE, analistas mencionaron que la empresa PayPal sufrió una caída de hasta 17.68% debido a los bajos ingresos reportados.

La compañía reaccionó a estos índices con el nombramiento de su nuevo presidente y consejero delegado Enrique Lores. Será a partir del primero de marzo cuando el español se integre a su cargo para modificar la estrategia de crecimiento de la empresa.

Quienes también sufrieron de diversos estragos fue la consultora Gartner en un 22% y la farmacéutica Pfizer, que perdía un 3.8%.

Estas acciones de la firma de análisis de datos Palantir Technologies subieron más de 6% tras la apertura de Wall Street, después de presentar unos resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron las previsiones de los inversores.

Por su parte, el oro y la plata continúan en proceso de recuperación ante la caída reportada hace unos días del 6% y 13%, respectivamente.

