Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Finanzas

Wall Street abre en mixto tras decadentes resultados trimestrales

Quienes también sufrieron de diversos estragos fue la consultora Gartner en un 22% y la farmacéutica Pfizer, que perdía casi 4%

  • 03
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió en mixto este martes a pesar de las caídas provocadas por los resultados trimestrales obtenidos por algunas compañías debido a que no cumplen con las expectativas del mercado.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.03% hasta 49,421 unidades
  • S&P 500: baja 0.40% hasta 6,948 unidades
  • Nasdaq: baja 0.87% hasta 23,389 unidades

PayPal cae hasta un 17.68% 

De acuerdo con la agencia EFE, analistas mencionaron que la empresa PayPal sufrió una caída de hasta 17.68% debido a los bajos ingresos reportados.

La compañía reaccionó a estos índices con el nombramiento de su nuevo presidente y consejero delegado Enrique Lores. Será a partir del primero de marzo cuando el español se integre a su cargo para modificar la estrategia de crecimiento de la empresa.

enrique-lores.jpg

Quienes también sufrieron de diversos estragos fue la consultora Gartner en un 22% y la farmacéutica Pfizer, que perdía un 3.8%.

Estas acciones de la firma de análisis de datos Palantir Technologies subieron más de 6% tras la apertura de Wall Street, después de presentar unos resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron las previsiones de los inversores.

Por su parte, el oro y la plata continúan en proceso de recuperación ante la caída reportada hace unos días del 6% y 13%, respectivamente.

También podría interesarte: Trump mueve la Fed… y el oro se desploma: el mercado castigó el FOMO


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_abre_mixto_7fe4632fce
Wall Street abre mixto tras caída de tecnológicas superior a 2%
wall_street_abre_mixto_8c31e6bdab
Dow Jones a la baja ante reunión de Reserva Federal: Wall Street
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T103756_682_758c286666
Kanye West publica disculpa por comentarios antisemitas
publicidad

Últimas Noticias

dan_condena_perpetua_donald_trump_0b0d3d66ae
Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump
choque_carro_camioneta_sanpedro1_93fd9c8eea
Choca auto contra camioneta y panorámico en San Pedro
kante_fenebrace_turco_d21d44ae96
Ficha Fenerbahce a N'Golo Kanté en busca del título turco
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×