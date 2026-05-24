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Nuevo León

Escobedo presenta nuevo reglamento ambiental y digital

Para la elaboración del reglamento, dijo, se tomaron en cuenta tanto las recomendaciones de ambientalistas y expertos, como de la iniciativa privada

  • 24
  • Mayo
    2026

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, presentó el nuevo reglamento ambiental que contempla lineamientos para áreas como cambio climático y movilidad sustentable, así como la creación de herramientas para facilitar los trámites en la materia.

Presentan nuevo reglamento ambiental en Escobedo

Al dar a conocer el documento, el presidente municipal destacó que su política de cuidado al medioambiente no implica una confrontación con la actividad industrial.

En ese sentido, abundó que el reglamento crea, por ejemplo, una ventanilla única para los permisos ambientales y la posibilidad de tramitarlos a través de internet.

La presentación se realizó el domingo en la recién inaugurada planta de Seojin Mobility y contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“La certeza jurídica y la simplificación administrativa también son política ambiental”, dijo el alcalde, “un empresario podrá tramitar licencias ambientales y cedulas de operación sin salir de su oficina, y eso hoy prácticamente no existe en México”.

Buscan implementar monitoreo de calidad del aire

Así mismo, adelantó que también se pretende poner en marcha un amplío sistema de monitoreo de la calidad del aire para emitir recomendaciones y alertas.

Para la elaboración del reglamento, dijo, se tomaron en cuenta tanto las recomendaciones de ambientalistas y expertos, como de la iniciativa privada.

Destacan equilibrio entre medioambiente e industria

“No puede existir crecimiento sostenible sin agua, sin aire limpio, sin planeación y sin comunidad”, destacó, “y tampoco puede existir una agenda ambiental seria basada solamente en prohibiciones, ocurrencias o discursos.

“El equilibrio que Nuevo León merece debe construirse con capacidad técnica, con certeza jurídica y trabajando con quienes generan empleo e inversión.”


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