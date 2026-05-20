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Nuevo León

Reconoce Escobedo actos heroicos de policías con Premio al Mérito

El municipio reconoció a 130 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su participación en acciones relevantes y actos heroicos

  • 20
  • Mayo
    2026

La Administración municipal de Escobedo reconoció este miércoles a 130 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su participación en acciones relevantes y actos heroicos en favor de la comunidad.

Durante la entrega del Premio al Mérito Policial, el Alcalde Andrés Mijes destacó la labor de los oficiales que han participado en aseguramientos de armas, drogas y vehículos, así como en operativos que derivaron en la captura de líderes criminales.

“Mientras muchos hablan de seguridad desde lejos, desde Europa, desde el lujo o desde las redes sociales, nuestros policías la construyen en la calle, con tensión real y riesgo real; por eso este mérito sí vale”, expresó el edil.

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Mijes señaló que la llamada 4T Norteña mantiene una estrategia de seguridad basada en inteligencia, coordinación y cercanía con la ciudadanía, alejándose de improvisaciones.

Asimismo, resaltó que la Policía de Escobedo cuenta actualmente con una triple acreditación internacional CALEA, lo que posiciona a la corporación como una institución con estándares de clase mundial.

“La seguridad no se construye con show ni con improvisaciones. Se construye con inteligencia, coordinación, disciplina institucional y con policías capaces y cercanos a la comunidad”, afirmó.

El Alcalde también reconoció el incremento en la confianza ciudadana hacia la corporación, atribuyéndolo al trabajo diario de los oficiales y a las transformaciones implementadas dentro de la institución.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y representantes del área de seguridad, entre ellos Felipe Canales, Secretario de Ayuntamiento.


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