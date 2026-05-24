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Nuevo León

Pasa urbe regia de sol radiante a tormenta en menos de dos horas

El cambio radical transformó por completo el panorama urbano, obligando a los ciudadanos a buscar refugio ante la rápida llegada de la tormenta

  • 24
  • Mayo
    2026

Un drástico e inesperado giro en las condiciones meteorológicas sorprendió este domingo a los habitantes de Monterrey y su área metropolitana.

En un lapso menor de dos horas, la región pasó de lucir un cielo completamente soleado y despejado a verse envuelta en una densa nubosidad, lluvias intensas y actividad eléctrica.

El cambio radical transformó por completo el panorama urbano, obligando a los ciudadanos a buscar refugio ante la rápida llegada de la tormenta.

De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, este escenario fue provocado por la interacción de tres fenómenos climáticos sobre el noreste del país: una vaguada en altura, una circulación ciclónica en los niveles medios y altos de la atmósfera y un sistema frontal en la región.

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Esta combinación seguirá generando condiciones de inestabilidad durante el resto de la tarde y parte de la noche, manteniendo una alta probabilidad de chubascos y tormentas de corta duración, pero de fuerte intensidad.

Las autoridades climatológicas informaron que el potencial de lluvias y tormentas se concentra principalmente en las siguientes zonas del estado: área metropolitana de Monterrey, región norte, región citrícola y la región sur.

No se descarta la caída de granizo ni fuertes ráfagas de viento que acompañen a la actividad eléctrica.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones al conducir debido al pavimento resbaladizo y a la reducción de visibilidad, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil ante posibles encharcamientos o inundaciones repentinas en las avenidas principales.


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