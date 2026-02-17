Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_luis_miguel_penthouse_191bbbb2be
Escena

Luis Miguel pone en venta su penthouse en Miami por $5 mdd

El cantante mexicano busca comprador para su lujoso departamento en Miami, un inmueble ligado a momentos clave de su vida personal y artística

  • 17
  • Febrero
    2026

El cantante Luis Miguel, conocido como “El Sol de México”, busca comprador para su penthouse en Miami, Florida por la módica cantidad de $5 millones de dólares, cifra inferior a la que habría pagado para recomprarlo en 2021.

Este movimiento ha sacudido el mercado inmobiliario, pues especialistas advierten que el valor de las propiedades de lujo depende de factores como la competencia, la coyuntura económica y la propia dinámica de la ciudad.

De acuerdo con el portal estadounidense Zillow, el apartamento —ubicado en el piso 46 del edificio edificio Jade Brickell Bay— cuenta con más de 359 metros cuadrados y ha sido escenario de episodios importantes en la vida íntima y artística del intérprete.

Un inmueble con historia

Reportes inmobiliarios indican que el intérprete adquirió por primera vez la propiedad en 2004, cuando atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera, por cerca de $2,2 millones de dólares.

Sin embargo, en 2012 una crisis financiera lo obligó a desprenderse del inmueble, operación en la que habría recibido una cifra similar a la inversión inicial. Nueve años después, en 2021, logró recuperarlo mediante una compra estimada en $7,8 millones de dólares, aunque el monto nunca fue confirmado oficialmente.

El penthouse dispone de cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, amplias áreas sociales y ventanales con vista a la bahía Vizcaína. Su diseño interior destaca por una temática inspirada en la cultura maya, que incluyó una inversión cercana al millón de dólares y una pirámide invertida suspendida en la sala principal como elemento central.

Entre la música y la vida personal

La propiedad también ha estado rodeada de versiones mediáticas sobre la vida sentimental del cantante. La prensa la vinculó con figuras como Myrka Dellanos y Aracely Arámbula, además de rumores sobre desacuerdos con Mariah Carey respecto al uso del inmueble.

Ninguna de estas versiones fue confirmada por los involucrados, pero contribuyeron a reforzar el halo de misterio que rodea al llamado “Sol de México”.

Por ahora, el penthouse continúa en el mercado sin un comprador definido, mientras el movimiento del artista mantiene la atención tanto del sector inmobiliario como de sus seguidores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nota_finanzas_inversiones_extranjeras_nl_ef29145dbc
Se posiciona NL como el mercado industrial más grande del país
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
EH_UNA_FOTO_76_3702466982
Se consolida sector inmobiliario en México: crecerá 10% en 2025
publicidad

Últimas Noticias

large_ahmsa_obreros_pagos_0ac0d24e72_2cc3dddac3
Dos grupos de inversores son descalificados sobre subasta Ahmsa
Peter_Greene_obituary_121325_edd1709a792d4efead8b4ccdc29df3f2_c754540027
Peter Greene murió por disparo accidental, releva fiscalía
IMG_4123_b1309d9906
Catean casino en San Jerónimo por presunta trata de personas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×