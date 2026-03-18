Exigen afectados de Anthem Capital captura de Gabriel Quirós Sada

Con el proceso legal detenido, inversionistas sampetrinos afectados por un fraude inmobiliario en un desarrollo fantasma en Culiacán exigieron a las autoridades agilizar la captura del empresario Gabriel Quirós Sada, quien permanece prófugo desde febrero de este año.

El acusado, vinculado a la empresa Anthem Capital, no ha sido localizado desde que sus representantes legales intentaron interponer un recurso para evitar la prisión preventiva como medida cautelar.

Millonarias denuncias por fraude

Actualmente existen tres denuncias por el delito de fraude, luego de que inversionistas confiaran alrededor de 53 millones de pesos en el proyecto promovido por el empresario.

Sin embargo, la falta de detención ha frenado el avance del proceso judicial.

En entrevista, el abogado Geddy Sabas Escalante, representante legal de una de las víctimas en Nuevo León, señaló que en un inicio el imputado estaba ubicado, pero logró evadir a la justicia.

“Ahorita está prófugo… la Agencia Estatal de Investigaciones está haciendo su labor, pero este hombre está escondido; no sabemos si se encuentra en México”, explicó el litigante.

Proceso judicial sin avances

El caso se remonta al 26 de junio de 2024, cuando un juez determinó la vinculación a proceso de Gabriel “N” por el delito de fraude.

En un inicio, no se le impuso prisión preventiva, sino medidas cautelares como la prohibición de salir del país y la entrega de documentos migratorios.

Posteriormente, el imputado promovió un amparo ante un juzgado federal en Nuevo León, el cual fue rechazado el 14 de abril de 2025, manteniendo vigente el proceso penal.

Más adelante, el 29 de enero de 2026, una magistrada ordenó modificar las medidas cautelares e imponer prisión preventiva justificada, otorgándole un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente, lo cual no ocurrió.

Orden de aprehensión vigente

Tras no acatar la orden judicial, se emitió una orden de aprehensión en su contra. Aunque el empresario intentó nuevamente frenar su detención mediante otro amparo el 20 de febrero de 2026, la autoridad federal negó la suspensión definitiva el 27 de febrero.

Desde entonces, el acusado permanece sustraído de la justicia, lo que mantiene detenidas las audiencias.

El abogado indicó que su representado es quien presenta mayor avance en el proceso, actualmente en etapa intermedia, aunque factores externos han retrasado el caso, como la espera de información por parte de la Comisión Nacional Bancaria sobre transferencias financieras.

“Nuestro proceso está suspendido porque la persona está sustraída de la justicia”, puntualizó.

Ante este escenario, los afectados insistieron en la necesidad de que las autoridades refuercen la búsqueda para lograr la detención del empresario y avanzar hacia una resolución judicial.

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