Exigen vecinos soluciones viales para Carretera Nacional

Un plan vial que haga frente a la caótica movilidad de la Carretera Nacional, particularmente en puntos como el cruce de El Uro, el cual se colapsa porque es el único retorno en 7 kilómetros lineales, es lo que pidieron grupos vecinales del área.

Este plan, dijeron los vecinos, debe incluir la exigencia de que todo desarrollo inmobiliario que se autorice esté condicionado a que los empresarios interesados inviertan en soluciones viales que atenúen el impacto que ocasionan con sus proyectos.

Y, en cuanto al gobierno, urgieron a implementar un sistema de transporte público, además de ampliar y prolongar vías alternativas como la avenida del Acueducto, por el lado del Cerro del Mirador, y la avenida Antiguo Camino a Villa de Santiago, por el Cerro de la Silla.

El puente de El Uro representa el único cruce norte-sur entre los numerosos desarrollos habitacionales de la zona a 7 kilómetros a la redonda, y, a su vez, la Carretera Nacional es la única vía larga para recorrer el sector en sentido poniente-oriente, ya que las paralelas viales son cortas y no conectan a los distintos fraccionamientos.

Esta vía, que en una parte está a cargo de Monterrey y en otra es federal, ya está colapsada, pese a que aún falta por desarrollar el 50% de la zona urbanizable del Cañón del Huajuco, advierten los vecinos.

Integrantes del colectivo Vecinos Atentos Monterrey Sur, que aglutina decenas de colonias de la zona y está liderado por Luis Olmos, dijeron que nuevamente buscarán a las autoridades municipales de Monterrey y Santiago para hacerles ver esta necesidad.

“Uno de nuestros objetivos principales (como organización) es que se justifique en el sur de la ciudad la inversión de los nuevos desarrollos con obras que vengan de la mano con obras para aminorar el impacto”, comentó Olmos.

El Horizonte publicó este lunes que la ya emproblemada vialidad de la Carretera Nacional se pondrá peor, porque en predios que están a la altura del retorno de El Uro están por entrar en operaciones centros comerciales como un supermercado Soriana y un crematorio.

Esto ocurre en una zona central de la Carretera Nacional que, en un rango de siete kilómetros lineales, tiene apenas tres retornos, uno de estos el de El Uro, que sirven para transitar de norte a sur y que carece de interconexiones entre los sectores oriente y poniente del área.

Olmos comentó que la zona del Cañón del Huajuco en Monterrey todavía no llega ni a la mitad del desarrollo planeado.

“No puedes evitarlo, no llevamos ni el 50% de lo que está contemplado para crecimiento en esa zona del Cañón del Huajuco. Te digo: Quieramos o no, va a seguir yendo; lo que sí, pues, necesitamos que esté medido, controlado y de la mano con las adecuaciones y las inversiones".

“El estudio vial y la inversión, como repito, de parte tanto de la autoridad como del desarrollador, debería no ser un problema, pero todo va a depender, pues, de qué tan grande sea ese desarrollo. No hay inversión, no queremos más, más autorizaciones”, afirmó el líder vecinal.

Explicó que por años el problema de la falta de vialidades en el sur de Monterrey ha pasado desapercibido y, por el contrario, la mancha urbana se ha extendido a lo largo de la Carretera Nacional como única opción para recorrer las colonias y centros comerciales de la zona.

Piden sistema de transporte

El pasado 21 de marzo de 2024, la asociación civil que lidera realizó un foro con distintos urbanistas expertos para buscar una solución de fondo al problema de la sobresaturación en esta vialidad que conecta Monterrey con otros municipios del sur de Nuevo León.

Olmos detalló para este medio que la solución integral sería el transporte urbano a la par de las inversiones a corto plazo del municipio, pero una solución de fondo para los vecinos de estas colonias sería la adecuación de dos calles que corren en paralelo a la Carretera Nacional, que son Antiguo Camino a Villa de Santiago y Avenida Acueducto.

“Una solución integral significa soluciones, transporte, ya sea transporte urbano, adecuaciones viales al alcance de las inversiones que pueda tener un municipio de corto plazo".

“A largo plazo tenemos dos vías que hay que adecuar: el Antiguo Camino a Villa de Santiago y hay que adecuarlo correctamente; por el otro lado, también tenemos entradas de Satélite, de Acueducto y toda esa zona hay que adecuarlas para que los mismos vecinos no nos veamos en la necesidad de bajar el terreno hasta la Carretera Nacional”, añadió Olmos.

