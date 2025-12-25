Podcast
Nuevo León

Lleva Jesús Nava un 'pedacito' de la Navidad a niños de Santa

Los juguetes, donados por la comunidad y el gobierno municipal, incluyen bicicletas, muñecas y balones, asegurando momentos de alegría en esta Navidad

  • 25
  • Diciembre
    2025

En una emotiva entrega de juguetes, el alcalde Jesús Nava, junto a su familia, llevó más de 700 obsequios a niños de zonas vulnerables en Santa Catarina. 

Esta acción forma parte de la campaña "Regala una Sonrisa", que busca brindar felicidad a los menores durante las festividades.

“Navidad es época de compartir, de unión, paz y felicidad, por eso estamos trayendo regalos a las niñas y niños que habitan en diversas colonias de la ciudad. Estos juguetes forman parte de la campaña Regala una Sonrisa que impulsamos en la administración municipal”, expresó.

fshds.jpg

Los juguetes, donados por la comunidad y el gobierno municipal, incluyen bicicletas, muñecas y balones, asegurando momentos de alegría en esta Navidad.

La entrega se realizó en sectores de la ciudad, donde el alcalde y su esposa compartieron momentos especiales con los niños y sus familias. 


