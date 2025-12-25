Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25360086195892_bb93f25532
Internacional

Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China

Este presupuesto representa un alejamiento del principio de posguerra que limitaba el uso de la fuerza estrictamente a la autodefensa

  • 25
  • Diciembre
    2025

En un giro histórico hacia el fortalecimiento de su capacidad militar, el gabinete de Japón aprobó este viernes un presupuesto de defensa sin precedentes que supera los $9 billones de yenes ($58.000 millones de dólares) para el año fiscal 2026. La medida busca consolidar una capacidad de contraataque y fortalecer la defensa costera ante la inestabilidad regional.

Este incremento del 9,4% respecto al año anterior marca el cuarto año de un ambicioso plan quinquenal. El objetivo es duplicar el gasto anual en armamento hasta alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para marzo, cumpliendo así con las metas de la OTAN dos años antes de lo previsto, bajo la presión de su aliado, Estados Unidos.

Un giro en la estrategia de seguridad

El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ha justificado esta expansión ante la creciente tensión con Beijing. Takaichi señaló recientemente que el ejército japonés podría intervenir si China tomara medidas militares contra Taiwán.

Este presupuesto representa un alejamiento del principio de posguerra que limitaba el uso de la fuerza estrictamente a la autodefensa. Japón ahora prioriza:

Capacidad de "distancia": Se asignarán $6.200 millones de dólares para misiles de largo alcance, incluyendo el despliegue acelerado de misiles superficie-barco Tipo-12 en el suroeste del país.

AP25360086195892.jpg

Arsenales no tripulados: Ante el envejecimiento poblacional y la falta de personal militar, el proyecto “SHIELD” desplegará drones aéreos, marinos y submarinos para 2028.

Tecnología de vanguardia: Desarrollo conjunto con Reino Unido e Italia de un caza de nueva generación para 2035, operado con inteligencia artificial.

Tensiones en el Pacífico

El anuncio coincide con incidentes recientes en el Pacífico, donde portaaviones chinos han operado cerca de islas japonesas. Tokio protestó formalmente este mes después de que aeronaves chinas bloquearan radares de aviones japoneses, una maniobra interpretada como una posible preparación para el lanzamiento de misiles.

Para contrarrestar estas actividades, el Ministerio de Defensa abrirá una oficina especializada en monitorear y analizar las operaciones de China en la región.

Desafíos financieros

Aunque Japón se encamina a convertirse en el tercer país con mayor gasto militar del mundo —solo detrás de EE. UU. y China—, el financiamiento a largo plazo sigue siendo un reto. El gobierno planea cubrir los costos mediante el aumento de impuestos corporativos, al tabaco y sobre la renta a partir de 2027, una estrategia que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad económica del plan a futuro.

El borrador del presupuesto ahora espera la aprobación del Parlamento en marzo para su implementación definitiva.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3f6b09ae_4a7c_469d_b84e_a24ebbbb995a_3dd9f49f57
Entrega Manuel Guerra, cenas navideñas y juguetes en García
G8_TPQ_Ae_XYAMEG_82_6fe550e296
Refuerzan coordinación federal y estatal por la paz en Chiapas
alcaldes_presupuesto_0c626a1fad
Buscan alcaldes aumentar participaciones a municipios
publicidad

Últimas Noticias

AP_25360750290285_d9eb97345d
Tailandia bombardea una aldea en Camboya pese a negociaciones
EH_FOTO_VERTICAL_1_b24f729e50
Alonso Aceves reporta con Rayados al llegar a la ciudad
AP_25361051374101_f6fea8507d
Aficionados acusan estadios vacíos pese a sold out en Copa África
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
importadores_autos_8114f76821
Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr
publicidad
×