Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China

En un giro histórico hacia el fortalecimiento de su capacidad militar, el gabinete de Japón aprobó este viernes un presupuesto de defensa sin precedentes que supera los $9 billones de yenes ($58.000 millones de dólares) para el año fiscal 2026. La medida busca consolidar una capacidad de contraataque y fortalecer la defensa costera ante la inestabilidad regional.

Este incremento del 9,4% respecto al año anterior marca el cuarto año de un ambicioso plan quinquenal. El objetivo es duplicar el gasto anual en armamento hasta alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) para marzo, cumpliendo así con las metas de la OTAN dos años antes de lo previsto, bajo la presión de su aliado, Estados Unidos.

Un giro en la estrategia de seguridad

El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ha justificado esta expansión ante la creciente tensión con Beijing. Takaichi señaló recientemente que el ejército japonés podría intervenir si China tomara medidas militares contra Taiwán.

Este presupuesto representa un alejamiento del principio de posguerra que limitaba el uso de la fuerza estrictamente a la autodefensa. Japón ahora prioriza:

Capacidad de "distancia": Se asignarán $6.200 millones de dólares para misiles de largo alcance, incluyendo el despliegue acelerado de misiles superficie-barco Tipo-12 en el suroeste del país.

Arsenales no tripulados: Ante el envejecimiento poblacional y la falta de personal militar, el proyecto “SHIELD” desplegará drones aéreos, marinos y submarinos para 2028.

Tecnología de vanguardia: Desarrollo conjunto con Reino Unido e Italia de un caza de nueva generación para 2035, operado con inteligencia artificial.

Tensiones en el Pacífico

El anuncio coincide con incidentes recientes en el Pacífico, donde portaaviones chinos han operado cerca de islas japonesas. Tokio protestó formalmente este mes después de que aeronaves chinas bloquearan radares de aviones japoneses, una maniobra interpretada como una posible preparación para el lanzamiento de misiles.

Para contrarrestar estas actividades, el Ministerio de Defensa abrirá una oficina especializada en monitorear y analizar las operaciones de China en la región.

Desafíos financieros

Aunque Japón se encamina a convertirse en el tercer país con mayor gasto militar del mundo —solo detrás de EE. UU. y China—, el financiamiento a largo plazo sigue siendo un reto. El gobierno planea cubrir los costos mediante el aumento de impuestos corporativos, al tabaco y sobre la renta a partir de 2027, una estrategia que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad económica del plan a futuro.

El borrador del presupuesto ahora espera la aprobación del Parlamento en marzo para su implementación definitiva.

