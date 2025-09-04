Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas

Si este jueves se tuviera que determinar si Nuevo León le envía agua a Tamaulipas como parte del tratado de aguas de 1996, entonces habría que trasvasar lo equivalente a casi dos presas La Boca.

Y es que en la actualidad, se cumplen las condiciones de llenado, tanto en la presa El Cuchillo, de Nuevo León, como en la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, que se describen en las cláusulas de dicho convenio.

Solo lluvias extraordinarias que se den en el transcurso de septiembre u octubre evitarían el posible envío de agua.

De no ser así, el posible trasvase ocurriría en el contexto de que, de enero a agosto, en Nuevo León, ha llovido 41% menos que el año pasado y 28% menos que el promedio histórico, tal como lo publicó este miércoles El Horizonte.

También de que las presas se encuentran al 76% cuando arrancaron el año arriba del 100 por ciento.

De hecho, el 1 de enero pasado, El Cuchillo, que es donde se envía agua al vecino estado, tenía 1,202 millones de metros cúbicos (Mm³) de líquido, es decir, estaba arriba del 100%, pues su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO) es de 1,123 Mm³.

Actualmente, tiene 802.6 Mm³, que es el 71% de su llenado, es decir, casi este año ha bajado 30 puntos porcentuales.

La reducción en la presa El Cuchillo obedece, además de las extracciones para el consumo de Nuevo León, a dos desfogues que se realizaron en enero y abril pasado de 260 Mm³, que fueron a parar precisamente a la Marte R. Gómez y que, supuestamente, se usó para abonar la deuda que tiene México con Estados Unidos.

El estado de Tamaulipas, en voz de su secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, ha indicado que, si se cumplen las condiciones, sí pedirá el trasvase en este 2025.

El tratado de aguas, que data de hace casi 30 años, indica que si al 1 de noviembre El Cuchillo está por encima de los 515 Mm³ de agua y la Marte R. Gómez por debajo de los 700 Mm³, entonces sí habrá trasvase.

Al día de hoy, ambos criterios se cumplen: El Cuchillo tiene 803.582 Mm³ de agua, que es el 71% de llenado, mientras que la Marte R. Gómez tiene 644.1 Mm³, equivalente a un 82.41% de NAMO.

Esto significa que se tendrían que trasvasar un total de 56 Mm³ al embalse del estado vecino para que llegue a 700 Mm³.

La cantidad a enviar equivale a enviar 1.6 presas La Boca, a cuyo vaso, ubicado en Santiago, le caben 35 Mm³ de agua.

Conagua pide esperar

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) le dijo a El Horizonte que el análisis para determinar un trasvase se realizará a partir de noviembre, por lo que es prematuro considerarlo durante este mes.

“El traslado de agua entre la presa El Cuchillo, de Nuevo León, y la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, se basa en un acuerdo entre ambas entidades, que data de 1996, y se da a partir de los niveles que registren ambas presas el primero de noviembre de cada año, por lo que es falso que se esté considerando un traslado de agua en este momento”, se lee en el comunicado.

