Reservaciones de hoteles en NL alcanzan el 30% rumbo al mundial

Tras darse a conocer el calendario oficial de partidos para el Mundial 2026, algunos turistas ya eligieron a Nuevo León como destino para disfrutar de esta fiesta futbolera.

Y es que, en la recta final de este año, las reservaciones en el sector hotelero del estado para los días en que se celebrará este evento deportivo ya alcanzan el 30 por ciento.

Jesús Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León (AMHNL), informó que, aunque la respuesta ha sido buena, a partir de enero se espera que dicha actividad comience a dispararse.

Por lo pronto, las agencias de viajes ya están haciendo lo propio solicitando información sobre tarifas y paquetes para ofrecer a sus clientes.

“Las reservaciones se van a empezar a acelerar arrancando el año (2026), se van a destrampar para enero; ya hay muchos requerimientos de habitaciones".

“Hay mucho cuestionamiento por parte de agencias de viajes que quieren checar cómo andan las tarifas y hay varias cotizaciones que se han estado dando, pero lo fuerte de las reservaciones ya será en enero. Ahorita para el Mundial ya tenemos el 30 por ciento de habitaciones reservadas”, dijo en entrevista con El Horizonte.

Al hablar de términos de ocupación, el líder de los hoteleros en la entidad comentó que la expectativa es que durante los días de partido, uno antes y uno después, se llegue a una tasa del 100 por ciento, superando ampliamente el 60 por ciento que se registra en un mes de junio de un año habitual.

Con respecto a las tarifas, Nader mencionó que se prevé un incremento en el precio promedio por cuarto-noche, pasando de $1,500 pesos (actualmente) a $3,300 pesos (en el mes de junio).

“Sí van a subir definitivamente las tarifas; recordemos que son cuatro partidos los que se juegan aquí en la ciudad y que veremos los picos de hospedaje un día antes y un día después de cada partido, no precisamente en los casi 40 días del torneo. La gente va a estar viajando y siguiendo a su equipo; entran y salen de un hotel, van a andar en Monterrey, en Miami, Houston, Ciudad de México, en Guadalajara; en todas las sedes".

“Va a haber una buena ocupación, con buenas tarifas, principalmente los días del partido, un día antes y un día después”, explicó el presidente de la AMHNL.

De igual manera, destacó que el sector hotelero se verá favorecido con las actividades previas que formen parte del Fan Fest, ya que, aunque no consigan accesos para los partidos, los turistas también optan por disfrutar de las ciudades mundialistas.

“Estamos esperando que, aunque no haya juego un determinado día aquí en Monterrey, la gente va a venir a disfrutar el fin de semana el Fan Fest para sumarse a la fiesta del Mundial".

“Se trata principalmente de turismo regional, que creemos que son los que más van a acercarse. El Fan Fest ayudará, sin duda, estando aquí la gente del Mundial, pues también quiere venir a disfrutar de una ciudad mundialista”, subrayó.

Con relación a la oferta de habitaciones, Nader adelantó que de aquí a junio próximo podrían inaugurarse un par de hoteles en la entidad y sumar cerca de 400 cuartos adicionales para el estado.

“Tenemos actualmente 17,500 habitaciones en 135 hoteles registrados o en operación. De aquí al Mundial quizá se añadan al menos unas 400 habitaciones más con la apertura de dos hoteles a partir de ahorita y hasta junio”, recalcó.

Partidos en puerta

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, serán cuatro los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio BBVA, de la ciudad de Monterrey. Estas son las fechas de la fase de grupos:

Ganador Repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez: Domingo 14 de junio de 2026 a las 22:00 horas.

Túnez vs. Japón: Sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 horas.

Corea del Sur vs. Sudáfrica: Miércoles 24 de junio 2026 a las 21:00 horas

Sin embargo, se tiene considerada una cuarta fecha, donde el líder del Grupo F se enfrentará contra la segunda posición del Grupo C en los dieciseisavos de final.

Líder Grupo F vs. Segundo Grupo C: Lunes 29 de junio de 2026 a las 21:00 horas.

Tarifas comienzan a dispararse

Un análisis reciente muestra que el sector hotelero ubicado en las 16 ciudades anfitrionas del Mundial en México, Canadá y Estados Unidos registró un salto relevante en sus tarifas en la segunda semana de diciembre.

De acuerdo con The Athletic, se presenta un aumento promedio de más de 300% en tarifas; sin embargo, en algunos casos, como la Ciudad de México, es de cerca de 1,000 por ciento.

El aumento más sorprendente se produjo en la Ciudad de México para el partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica. Las habitaciones en el resort Marriott Le Méridien México City Reforma, ubicado cerca del Estadio Azteca, aumentaron un 2,372%, alcanzando la cifra de $3,882 dólares por noche, cuando anteriormente se publicitaba en $157 dólares la noche.

