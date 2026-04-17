Investigan por 'moche' a elemento de tránsito de San Pedro

El alcalde Mauricio Farah sentenció que su administración no será "tapadera de nadie" y confirmó que existe total apertura con la Fiscalía para investigar a los tripulantes de la patrulla 701 de la Policía Vial, tras la ejecución ocurrida en la zona de Arboleda.

Al ser cuestionado sobre una posible extorsión por parte del oficial, evitó confirmarlo o descartarlo, señalando que corresponde a la autoridad investigadora esclarecer los hechos.

“Estamos en plena coordinación con la Fiscalía, entregando todo lo que nos pidan. Hay que esperar a lo que determinen”, declaró.

El alcalde reiteró que su administración está cooperando al proporcionar videos, documentación e información requerida.

“Estamos en plena coordinación con la Fiscalía, entregando todo lo que nos pidan. Hay que esperar a lo que determinen”, declaró el mandatario.

El caso se centra en la muerte de Juan Carlos García Núñez, de 26 años, quien fue asesinado a balazos en la exclusiva zona de Arboleda, sobre la avenida Roble, alrededor de las 12:50 horas del pasado lunes. De acuerdo con las indagatorias, un policía vial había detenido momentos antes al conductor de una camioneta Grand Cherokee blindada.

Según los primeros reportes, el oficial realizaba una revisión de documentos; sin embargo, posteriormente cambió su versión ante la Fiscalía General del Estado. En una segunda declaración, el agente admitió que habría estado negociando un “arreglo” económico con la víctima debido a presuntas irregularidades en la documentación del vehículo.

Mientras el oficial se encontraba en su patrulla -la unidad 701- revisando los documentos, un atacante se acercó y disparó en al menos cinco ocasiones contra el conductor, quien había bajado la ventanilla.

El agresor logró huir sin que el elemento vial interviniera, pese a encontrarse a escasos metros.

El hecho ha generado cuestionamientos, ya que el atacante aparentemente actuó con facilidad aun con la presencia de la autoridad.

Además, han surgido versiones contradictorias por parte de las autoridades municipales. Inicialmente, se indicó que el conductor sería infraccionado, pero después el secretario de Seguridad municipal, José Luis David Kuri, afirmó que no hubo multa, sino únicamente una indicación para mover el vehículo por estar mal estacionado.

El oficial, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de la Fiscalía desde el día de los hechos.

Aunque permanece en libertad, se encuentra bajo investigación por un delito equiparable a falsedad de declaraciones, debido a inconsistencias en su testimonio. Como parte de su colaboración, entregó voluntariamente su teléfono celular para su análisis.

El fiscal general del Estado, Javier Flores, confirmó que las indagatorias continúan y que una parte clave del caso es la revisión de los datos contenidos en el dispositivo del agente. No obstante, señaló que aún no hay información concluyente sobre el móvil del crimen.

Por su parte, el alcalde Mauricio Farah reiteró que su administración está cooperando plenamente con la Fiscalía, proporcionando videos, documentación e información requerida.

Al ser cuestionado sobre una posible extorsión por parte del oficial, evitó confirmarlo o descartarlo, señalando que corresponde a la autoridad investigadora esclarecer los hechos.

“Estamos en plena coordinación con la Fiscalía, entregando todo lo que nos pidan. Hay que esperar a lo que determinen”, declaró.

Asimismo, el edil insistió en que se trata de un hecho aislado dentro de un municipio con altos niveles de seguridad, y advirtió que a quienes intenten delinquir en San Pedro “no les irá muy bien”.

Las autoridades continúan recabando videos de cámaras de seguridad en la zona de avenida Roble, en busca de esclarecer la mecánica del crimen y deslindar responsabilidades.

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