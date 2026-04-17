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Nuevo León

Pleito por casa club en torres El Legado casi termina a golpes

La disputa legal entre condóminos y el desarrollador escaló. Los residentes temen que el nuevo proyecto colapse la única vialidad de acceso al edificio

  • 17
  • Abril
    2026

Una disputa legal, que este jueves estuvo a punto de llegar a los golpes, es la que sostienen cerca de 60 condóminos del complejo de departamentos El Legado, en Santa Catarina, contra el desarrollador del mismo, José Luis Barragán, hermano del exdirector de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

Este jueves, los vecinos estuvieron a punto de liarse a golpes con abogados y trabajadores de Barragán, luego de que estos rompieran los candados de una cerca que habían instalado para impedir el acceso al terreno donde se ubica la Casa Club, la cual inicialmente se les ofreció como amenidad, pero que actualmente está siendo demolida.

El Horizonte presenció el momento en que ambas partes comenzaron a discutir, defendiendo cada una sus posturas.

Los vecinos están inconformes porque no saben con certeza qué se va a construir en el lugar, ya que inicialmente se les informó que serían tres torres de departamentos y posteriormente dos. Sostienen que, para ello, Barragán debe contar con la aprobación del 50 por ciento de la asamblea.

Sin embargo, el desarrollador afirma que el terreno donde se realizará el proyecto, y donde se encontraba la Casa Club, es de su propiedad, por lo que no requiere el aval de los condóminos, sino únicamente los permisos estatales y municipales, los cuales asegura tener en regla.

El Legado es actualmente un complejo inmobiliario integrado por dos torres: una de cinco pisos llamada “Huerta” y otra de seis pisos denominada “La Silla”.

En conjunto, cuenta con 80 departamentos, de los cuales 71 fueron vendidos a particulares en un rango de entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que Barragán conserva nueve, según vecinos y representantes.

Hasta hace algunos años, El Legado —ubicado en la avenida Las Huertas, número 951, en la colonia Rincón de las Huertas, en Santa Catarina— funcionaba como hotel, centro de convenciones y sede de eventos sociales, como bodas y quinceañeras.

Aunque la Casa Club inicialmente se les ofreció como amenidad, los vecinos, representados por Ana Luisa Chávez Talavera, presidenta del Comité Consultivo y Residencial de El Legado, reconocen que se encuentra en un terreno propiedad de Barragán, por lo que legalmente puede ser demolida.

No obstante, señalan que el acuerdo era que la demolición se llevaría a cabo únicamente una vez que se definiera el desarrollo que se construiría en el terreno adjunto y que este contara con el aval de los condóminos.

Aunque no concedió entrevista, Marcelo Sepúlveda, abogado de la inmobiliaria de Barragán, descartó esta versión.

Los vecinos se oponen a la construcción de un complejo de dos o tres torres que, según señalan, albergaría alrededor de 200 departamentos adicionales, argumentando que el callejón principal de acceso es insuficiente para soportar el incremento de tráfico.

El conflicto de este jueves se originó cuando los trabajadores de la inmobiliaria rompieron un candado que los vecinos habían colocado en una malla para impedir su paso.

Larga disputa

El conflicto entre los condóminos y el desarrollador inició en 2020, cuando los condóminos se organizaron y formaron su propio comité de administración, dejando de lado a Barragán.

El empresario contaba con su propio administrador, llamado Miguel Barco; sin embargo, al constituirse legalmente la asociación, los condóminos nombraron a uno distinto.

Ante esta situación, Barragán impugnó la medida y, en diciembre pasado, ganó un recurso para invalidar dicha asociación. No obstante, los condóminos apelaron la sentencia y actualmente el caso se encuentra en litigio.


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