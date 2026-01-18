Fortalece Escobedo a PROXPOL con nuevo equipamiento

El Municipio de Escobedo fortaleció este domingo a su Policía PROXPOL mediante la incorporación de nuevo equipamiento motorizado y la modernización de uniformes, acciones orientadas a brindar mejores herramientas a los elementos y reforzar los operativos de seguridad en la ciudad.

Incorporan motocicletas al parque vehicular de PROXPOL

Como parte de esta estrategia, el alcalde Andrés Mijes, acompañado por Omar Amador Escobar, Comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio el arranque oficial a 30 motocicletas que se integran al parque vehicular de la corporación municipal.

Las unidades fueron facilitadas gracias a la colaboración con Fuerza Civil, institución que aportó este equipo para su uso en labores tácticas diarias. Se trata de motocicletas marca Kawasaki, completamente equipadas como patrullas, que permitirán a PROXPOL reforzar su operatividad en distintos sectores del municipio.

Refuerzan operativos con apoyo interinstitucional

El apoyo de Fuerza Civil permitió la incorporación inmediata de estas unidades motorizadas, las cuales serán utilizadas para patrullajes de proximidad, recorridos preventivos y atención de situaciones que requieren mayor movilidad y capacidad de reacción. Con ello, el municipio busca optimizar los tiempos de respuesta y ampliar la presencia policial en zonas estratégicas.

La coordinación entre autoridades municipales y estatales forma parte de una estrategia que prioriza el fortalecimiento institucional y el uso eficiente de recursos para mejorar la seguridad pública.

Inversión en uniformes con tecnología de última generación

De manera complementaria, el Municipio de Escobedo destinó una inversión de 17 millones de pesos para la entrega de uniformes completos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con la autoridad municipal, los nuevos uniformes cuentan con tecnología de última generación y mayor comodidad, con el objetivo de facilitar la labor diaria del personal operativo.

La modernización del vestuario busca mejorar las condiciones de trabajo de los policías, así como fortalecer la imagen y funcionalidad de la corporación en el desempeño de sus funciones.

Modelo 4T Norteña y fortalecimiento policial

Durante su mensaje, el alcalde Andrés Mijes subrayó que su compromiso es con la seguridad y con quienes la hacen posible. Señaló que, a través del modelo de la 4T Norteña, se fortalecen las capacidades operativas, se dignifica el trabajo policial y se responde con hechos a las familias que impulsan la Transformación en Nuevo León.

“La seguridad no se improvisa. Se planea, se invierte y se sostiene. En la 4T Norteña, la de Nuevo León, creemos en una policía cercana, profesional y bien equipada”, expresó el edil.

Con la incorporación de nuevo equipamiento motorizado y la entrega de uniformes modernos, el municipio avanza en el fortalecimiento de PROXPOL como parte de su estrategia para mejorar la seguridad pública en Escobedo.

El alcalde señaló que la inversión refleja un respaldo institucional a la labor que desempeñan de manera cotidiana los elementos policiales, así como un reconocimiento a su función en la protección de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Con estas acciones, el Municipio de Escobedo avanza en el fortalecimiento de la prevención y del trabajo operativo permanente, en sintonía con la estrategia nacional de seguridad encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el esquema de coordinación federal promovido por el secretario Omar García Harfuch, basado en inteligencia, presencia territorial y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

