frio_santiago_8_grados_18_de_enero_241f2f9c10
Nuevo León

Amanece la Sierra de Santiago a -8 grados centígrados

Protección Civil municipal desplegó operativos permanentes tanto en las comunidades serranas como en la zona urbana para garantizar la seguridad

  • 18
  • Enero
    2026

El municipio de Santiago registró un descenso en la temperatura durante las primeras horas de este domingo, dejando paisajes cubiertos de hielo y temperaturas que alcanzaron los -8 grados centígrados en las zonas más altas de la sierra.

Ante las condiciones climáticas, la Dirección de Protección Civil municipal desplegó operativos permanentes tanto en las comunidades serranas como en la zona urbana para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes.

San José de las Boquillas registra la temperatura más baja

El termómetro marcó un récord local en la comunidad de San José de las Boquillas, donde se reportaron -8°C con una presencia generalizada de hielo. Otros puntos de la Sierra de Santiago también registraron valores negativos:

  • Ciénega de González: -4°C; se reportó escarcha en vehículos y techos de viviendas.
  • El Manzano y Don Sotero: -2°C; presencia de hielo en las copas de los árboles.
  • Camino a La Leona: -2°C.

En el resto de las comunidades, las temperaturas oscilan entre 1 y 5 grados, manteniendo un ambiente gélido en todo el territorio municipal.

Refuerzan vigilancia en carretera y zonas de riesgo

Para evitar accidentes viales y afectaciones a la población, las unidades de emergencia se encuentran desplegadas en puntos estratégicos. En la Zona Urbana, el personal supervisa de forma constante la Carretera Nacional, donde la humedad y las bajas temperaturas podrían generar condiciones de riesgo para los conductores.

De manera simultánea, en la Sierra de Santiago se realizan recorridos para supervisar a las familias de las comunidades más apartadas y verificar los puntos donde la acumulación de hielo es mayor.


