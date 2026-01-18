Podcast
Nuevo León

Abaten a dos presuntos delincuentes en Agualeguas

Se informó además que ningún elemento de seguridad pública, ni federal ni local, resultó lesionado a raíz de la refriega

  • 18
  • Enero
    2026

Dos presuntos delincuentes murieron abatidos por autoridades en el municipio de Agualeguas, informó Fuerza Civil.

Qué se aseguró tras el enfrentamiento

Como saldo, se detalló a través de una ficha informativa, también se logró el aseguramiento de dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y una camioneta.

Cómo ocurrió el operativo en Agualeguas

Sin precisar en qué zona ocurrió el enfrentamiento, la corporación estatal reveló que fue durante las labores de patrullaje que sostiene con las Fuerzas Armadas y que se denomina “Operativo Muralla”.

Saldo para las fuerzas de seguridad

Se informó además que ningún elemento de seguridad pública, ni federal ni local, resultó lesionado a raíz de la refriega.

Refuerzan vigilancia tras los hechos

Mediante el comunicado, el Estado aseguró que reforzó la presencia policial en la zona después del episodio.


