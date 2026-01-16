Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"

En una acción sin precedentes en la ciudad, el Gobierno de Monterrey ha capacitado a más de 800 ciudadanos en el manejo de automóvil mediante cursos totalmente gratuitos, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias regiomontanas.

Esta iniciativa se llevó a cabo a través del programa “Maneja Seguro”, el cual es implementado de manera conjunta por el DIF Monterrey y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entregan constancias a nueva generación de conductores

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, junto con la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezaron este viernes la entrega de constancias de formación teórico-práctica a la tercera generación de ciudadanos que concluyeron satisfactoriamente su capacitación como nuevos conductores.

Durante el evento, el edil resaltó la importancia de impulsar programas eficientes que tengan un impacto directo en la vida de las personas.

“La eficiencia se marca obviamente en cómo podemos llevar a cabo planes y programas que les permitan tener mejor calidad de vida… creo que este curso es muy importante, es una graduación que estoy seguro les va a cambiar la vida, pues ese uno de los principales objetivos y responsabilidad que tenemos”, reconoció.

Un programa nacido de una necesidad social

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, explicó que el programa surgió tras recorrer diversas colonias de la ciudad y escuchar directamente a madres de familia, principalmente aquellas que trasladan a sus hijos con alguna discapacidad a terapias y consultas médicas.

Durante estos encuentros, se detectaron casos en los que las familias contaban con un vehículo, pero no podían utilizarlo debido a la falta de conocimientos para conducir.

“Cuando nace una idea se lleva un tiempo para ejecutarla, para tener el presupuesto, para revisar la calidad y poder brindar a la comunidad estos servicios que a mí me llenan de mucha ilusión cada uno de los programas que hemos estado realizando. “Gracias por su confianza, porque gracias a ustedes estos programas se mejoran todos los días y nosotros nos esforzamos más, porque ustedes creen en nosotros, ustedes confiaron en nosotros y eso nos motiva aún más para hacer nuestro trabajo”, comentó la presidenta del DIF.

Alta respuesta ciudadana al programa “Maneja Seguro”

La convocatoria para las clases de manejo tuvo una respuesta contundente, con más de dos mil personas inscritas interesadas en participar. Para atender la demanda, se conformaron grupos de 50 hombres y mujeres mayores de edad, quienes recibieron una capacitación teórica de tres horas, seguida de prácticas de manejo impartidas por elementos de la Dirección de Tránsito.

Además de aprender a conducir, los participantes reciben formación sobre el uso responsable del automóvil y el respeto a las normas de vialidad.

Licencia gratuita para los participantes

Al concluir el entrenamiento, las y los participantes obtienen una constancia oficial que les permite tramitar su licencia de conducir de manera gratuita, gracias a un subsidio del 100 por ciento otorgado por el Gobierno de Monterrey.

Durante el evento, el comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz, exhortó a los graduados a leer el Reglamento de Tránsito para conocer a fondo sus derechos y obligaciones como conductores.

A la ceremonia de entrega de constancias acudieron Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; Fernando Margáin, jefe de Gabinete; Marcelo Segovia, secretario de Administración; y Ricardo González, director de Tránsito.

