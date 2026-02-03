Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_20260202_WA_0002_9e7f4bc5f9
Nuevo León

Fortalece Manuel Guerra plan Escudo García con patrullas 'smart'

Las nuevas patrullas no son vehículos convencionales; funcionan como centros de mando móviles gracias a su equipamiento de vanguardia para vigilancia

  • 03
  • Febrero
    2026

En un movimiento calificado como un "avance tecnológico histórico", el alcalde de García, Manuel Guerra, realizó la entrega oficial de 10 Unidades de Vigilancia Inteligente a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Esta acción forma parte de la consolidación de la estrategia integral denominada Escudo García.

Acompañado por el Dr. Guadalupe Saldaña, secretario de Seguridad, y el comisario Juan Torres, el edil subrayó que la incorporación de estas patrullas no solo moderniza la flota, sino que transforma la capacidad de respuesta operativa en el municipio.

Unidades de última generación

Las nuevas patrullas no son vehículos convencionales; funcionan como centros de mando móviles gracias a su equipamiento de vanguardia:

  • Visión 360°: Ocho cámaras de alta definición por unidad.

  • Inteligencia Artificial: Sistemas de reconocimiento facial y lectura automática de matrículas.

  • Conectividad Total: Enlace en tiempo real con el C4 y herramientas digitales para la coordinación de campo.

“Vamos de frente en materia de seguridad. No vamos a dar ni un paso atrás. La tecnología es un aliado para recuperar la paz de nuestras familias”, sentenció Guerra Cavazos durante el evento.

IMG-20260202-WA0002.jpg

Despliegue inmediato en Valle de Lincoln

Las unidades ya se encuentran activas en el sector de Valle de Lincoln, donde han iniciado un despliegue táctico que incluye el mapeo de zonas de riesgo, filtros de acceso y patrullajes permanentes. Estas labores se realizan bajo un esquema de colaboración interinstitucional que involucra a la Policía de García, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyendo apoyo de vigilancia aérea.

Refuerzo de la depuración policial

Como parte del compromiso con la transparencia y la confianza ciudadana, el alcalde informó sobre la depuración de la corporación, confirmando la baja de más de 180 elementos. Algunos de estos ex efectivos enfrentan actualmente procesos legales, reforzando la meta de contar con una policía profesional y libre de corrupción.

Con esta inversión en tecnología y estrategia, el Gobierno de García reafirma su postura de no ceder espacios a la delincuencia y priorizar la tranquilidad de los ciudadanos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
David_de_la_Pena_3ba50deb67
Presenta David de la Peña propuesta para digitalizar trámites
Whats_App_Image_2026_02_04_at_5_53_01_PM_e33ec0d018
Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×