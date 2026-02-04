Goodell defiende a Bad Bunny rumbo al Super Bowl 2026

La elección de Bad Bunny como artista principal del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 sigue generando debate en Estados Unidos, pero el comisionado de la NFL, Roger Goodell, salió públicamente a respaldar la decisión y a defender el enfoque del espectáculo.

Durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, celebrada a inicios de febrero, Goodell aseguró que la selección del cantante puertorriqueño fue cuidadosamente pensada y basada en su impacto artístico global.

“Bad Bunny es uno de los grandes artistas del mundo, y eso quedó claro anoche en los Grammys. Esa es una de las razones por las que fue elegido”, afirmó el directivo.

La defensa de Goodell se da luego de que Bad Bunny pronunciara un discurso crítico contra ICE durante la pasada entrega de los premios Grammy, lo que provocó reacciones negativas de sectores conservadores y figuras políticas, entre ellas el presidente Donald Trump, quien calificó la elección como divisiva.

Ante las preguntas sobre una posible carga política en el show, Goodell fue enfático.

“El Super Bowl es una plataforma para unir a la gente a través de la creatividad y el talento. Artistas del pasado lo han entendido y creemos que Bad Bunny también lo hará. Tendrá una gran actuación”, señaló el comisionado.

Goodell insistió en que no espera mensajes divisivos durante el espectáculo y que la prioridad del evento sigue siendo el entretenimiento y la unidad.

Un show histórico

Bad Bunny será el primer artista latino y de habla hispana en encabezar en solitario el medio tiempo del Super Bowl.

Se espera que su presentación incluya elementos de la cultura puertorriqueña, canciones en español y un enfoque festivo, como se anticipó en el tráiler oficial con el tema “Baile inolvidable”.

El Super Bowl 2026 se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots. El kickoff está programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

