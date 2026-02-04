Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_02_04_T090633_030_6c35803465
Deportes

Goodell defiende a Bad Bunny rumbo al Super Bowl 2026

Roger Goodell respaldó a Bad Bunny como show estelar del Super Bowl LX y aseguró que el medio tiempo busca unir, no dividir, pese a la polémica

  • 04
  • Febrero
    2026

La elección de Bad Bunny como artista principal del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 sigue generando debate en Estados Unidos, pero el comisionado de la NFL, Roger Goodell, salió públicamente a respaldar la decisión y a defender el enfoque del espectáculo.

Durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, celebrada a inicios de febrero, Goodell aseguró que la selección del cantante puertorriqueño fue cuidadosamente pensada y basada en su impacto artístico global.

“Bad Bunny es uno de los grandes artistas del mundo, y eso quedó claro anoche en los Grammys. Esa es una de las razones por las que fue elegido”, afirmó el directivo.

La defensa de Goodell se da luego de que Bad Bunny pronunciara un discurso crítico contra ICE durante la pasada entrega de los premios Grammy, lo que provocó reacciones negativas de sectores conservadores y figuras políticas, entre ellas el presidente Donald Trump, quien calificó la elección como divisiva.

SUPER_BOWL-GOODELL_06033.jpg

Ante las preguntas sobre una posible carga política en el show, Goodell fue enfático.

“El Super Bowl es una plataforma para unir a la gente a través de la creatividad y el talento. Artistas del pasado lo han entendido y creemos que Bad Bunny también lo hará. Tendrá una gran actuación”, señaló el comisionado.

Goodell insistió en que no espera mensajes divisivos durante el espectáculo y que la prioridad del evento sigue siendo el entretenimiento y la unidad.

Un show histórico

Bad Bunny será el primer artista latino y de habla hispana en encabezar en solitario el medio tiempo del Super Bowl.

Se espera que su presentación incluya elementos de la cultura puertorriqueña, canciones en español y un enfoque festivo, como se anticipó en el tráiler oficial con el tema “Baile inolvidable”.

G1-yYJNWYAA6bCH.jfif

El Super Bowl 2026 se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots. El kickoff está programado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_05_at_12_59_24_AM_f55e559d06
Prepárate para las superapuestas del duelo Seattle-Patriotas
escena_rauw_alejandro_dbe8e0f435
Rauw Alejandro debutará como actor en la cinta 'Viva La Madness'
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad

Últimas Noticias

_aca7ea4e59
COEPRIS suspende 13 clínicas estéticas por irregularidades
IMG_6880_b20b7f0bfd
Gasolinera de Saltillo, entre las más caras del país
Whats_App_Image_2026_02_05_at_12_06_37_AM_2a303201fa
Disfrutar del Super Bowl saldrá un 13% más caro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×