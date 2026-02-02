Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la llegada de la primera planta de robots humanoides al estado. Se trata de la empresa Reflex Robotics, de origen estadounidense, que establecerá su nueva planta en Nuevo León, generando más de 2,000 empleos.

Lo anterior fue dado a conocer por el mandatario estatal a través de sus redes sociales, donde destacó que este proyecto no es ciencia ficción ni una película, sino una inversión real que marca un parteaguas en el desarrollo industrial de la entidad.

“No es película ni inteligencia artificial, es el futuro que ya está llegando a Nuevo León”, expresó.

Asimismo, García subrayó que con esta inversión se fortalece la visión a largo plazo, al atraer empresas de alto valor tecnológico que impulsan la economía y la generación de empleo, dejando en claro que el futuro de México se está construyendo desde Nuevo León.

Cabe recordar que, en junio pasado, El Horizonte informó que Nuevo León sería sede de la primera empresa en el país dedicada a la fabricación de robots humanoides, anticipando la llegada de Reflex Robotics como parte del creciente interés de firmas internacionales por instalarse en la región.

Reflex Robotics se enfoca en el desarrollo y manufactura de robots humanoides con aplicaciones industriales y de servicios, y cuenta con operaciones y presencia en distintos mercados a nivel mundial, generando miles de empleos en el sector tecnológico, lo que refuerza el impacto económico y financiero que esta nueva planta tendrá para el estado.

