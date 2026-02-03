Podcast
Nuevo León

Da Andrés Mijes banderazo en ampliación de avenida Concordia

El proyecto incluye 1,712 metros cuadrados de carpeta asfáltica y espacios diseñados tanto para vehículos como para peatones

  • 03
  • Febrero
    2026

Con el objetivo de transformar la movilidad en sectores estratégicos del municipio, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación y conexión de la Avenida Concordia.

Esta obra promete no solo agilizar el tráfico, sino brindar mayor seguridad a miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Movilidad inteligente y segura

El proyecto se centra en la adición de dos nuevos carriles en el tramo comprendido entre la calle Independencia y la avenida Pino Suárez, con ello, la vía contará con doble circulación, una configuración diseñada para eliminar los cuellos de botella y distribuir el flujo vehicular de manera eficiente.

Uno de los puntos más beneficiados será el entorno de la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, pues al habilitar esta nueva ruta, se logrará retirar el tráfico de paso que actualmente circula frente al centro deportivo, reduciendo riesgos en un área de alto cruce peatonal.

“Esto no es solo pavimento. Esto es llegar más rápido a casa, es menos tráfico, es menos vueltas y es más seguridad”, afirmó el Edil ante los vecinos del sector.

Inversión y beneficio social

La obra implica una inversión superior a los $11 millones de pesos, provenientes del Fondo de Ultracrecimiento. Los detalles técnicos del proyecto incluyen 1,712 metros cuadrados de carpeta asfáltica y espacios diseñados tanto para vehículos como para peatones.

Compromiso con el tiempo del ciudadano

Durante su mensaje, Mijes subrayó que estas acciones forman parte de una visión de gobierno que prioriza la calidad de vida de las familias.

“Cada calle bien hecha es tiempo que les regresamos a ustedes”, señaló el Alcalde, destacando que optimizar los traslados diarios es una forma directa de fortalecer el tejido social.

El municipio informó que estos trabajos avanzarán de forma constante para entregar una vialidad moderna que esté a la altura del crecimiento que experimenta Escobedo.


