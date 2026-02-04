Podcast
Chappell Roan llega a Fortnite como ícono del festival

Chappell Roan será la nueva estrella del Fortnite Festival. Tendrá skins, música y gestos exclusivos en una temporada inspirada en su universo pop

Los fanáticos de Chappell Roan pronto podrán transformarse en la cantante estadounidense dentro del universo de Fortnite, luego de que Epic Games anunciara que la artista será la protagonista de la temporada 13 del Fortnite Festival, que inicia este jueves 5 de febrero.

La colaboración marca un momento especial para Roan, quien había confesado en 2025 que era jugadora habitual del título y que soñaba con tener su propio personaje.

Por favor, denme una skin”, pidió entre risas durante una entrevista con Jack Saunders. Un año después, su deseo se hizo realidad.

Skins inspirados en looks icónicos

Los jugadores podrán elegir entre dos atuendos principales.

5hrbe.JPG

El primero, “Roan de Arco”, está inspirado en el vestuario de Juana de Arco que usó durante su presentación en los MTV Video Music Awards 2024.

hb5h.JPG

El segundo recrea el glamour del “Pink Pony Club”, uno de los looks más reconocibles de su carrera.

Además, quienes adquieran el Heartcore Music Pass podrán desbloquear versiones alternativas del traje en rosa y rojo, junto con accesorios como el keytar Princess Midwest, el micrófono Subway Serenader y la batería Drumset Supernova.

El repertorio de Roan tendrá un papel central en la experiencia.

tnbh.JPG

Pink Pony Club se integra como pista jugable, mientras que Good Luck, Babe!, HOT TO GO! y The Giver regresan a la biblioteca musical del festival.

También estarán disponibles gestos exclusivos, incluido el baile Pink Pony Club, coreografiado por Ryan Heffington, y el movimiento Femininomenon.

El escenario principal del festival tomará referencias del tour “Visions of Damsels & Other Dangerous Things”, con una ambientación de castillo medieval que remite a la narrativa visual que Roan desarrolló durante 2025.

Un ascenso meteórico

La llegada de Chappell Roan a Fortnite confirma su estatus como fenómeno global.

En el último año ganó el Grammy a Mejor Artista Nuevo, encabezó listas internacionales con su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess.

EH UNA FOTO - 2026-02-04T091827.717.jpg

Roan se suma así a la lista de íconos musicales que han protagonizado el Fortnite Festival, junto a figuras como Lady Gaga, Billie Eilish, The Weeknd, Karol G, Metallica y Sabrina Carpenter, consolidando el cruce entre música pop y videojuegos como uno de los fenómenos culturales más fuertes del momento.


